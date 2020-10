Közeleg a mindenszentek: Legyen méltó az emlékezés!

A mindenszentek és a halottak napja közeledtével rendre sokan keresik fel a temetőket, hogy szeretteik sírját feldíszítsék, virágokat ültessenek. Ám ezt kialakult járványhelyzet nagyban megnehezítheti. Van rá mód, hogy ünnephez méltó nyughelyet biztosítson szerettei számára annak ellenére is, ha csak ritkán vagy egyáltalán nem adódik lehetősége hozzátartozói sírhelyének látogatására és gondozására.

A mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén ünnepel. A kegyelet virágai segítenek, hogy méltó módon rójuk le kegyeletünket elhunyt szeretteink előtt.

A virág nem csupán a szeretet jelképe, egyben a bánat és a szomorúság kifejező eszköze is. Hagyományosan a kegyelet virága a krizantém, vagy más néven margitvirág, amely sokféle színben és méretben létezik - kisebb vagy nagyobb fejű változatban is kapható. A fehér liliom, a rózsa, a frézia, a gerbera, az írisz és a szegfű is jó választás, sőt akár az orchidea is szóba jöhet.

A kegyeleti virágokból készülhet csokor, egy szép koszorú - amely lehet álló vagy fekvő koszorú - vagy sírdísz, valamint az élő növényekkel a sírok is beültethetőek.

