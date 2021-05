Közeleg a szabad utazás? Napok kérdése a szlovák oltási igazolvány megszületése!

Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter nagyra értékeli, hogy az egészségügyi tárca igyekszik behozni Szlovákia lemaradását az oltási igazolványok terén.

Amint kész lesznek, a külügyminisztérium azonnal lépéseket tesz, hogy elismertesse külföldön a szlovák oltási igazolványokat – jelentette ki Korčok a szerdai kormányülés után.

„Amint technikailag erre készen állunk, abban a pillanatban felvesszük a kapcsolatot Csehországgal, Magyarországgal, Lengyelországgal és Németországgal”

- tette hozzá a külügyminiszter. Az oltási igazolványt diplomáciai úton eljuttatják ezeknek az országoknak, hogy az ottani hatóságok be tudják azonosítani a hivatalos szlovák tanúsítványokat. Korčok szerint napok kérdése, hogy az emberek hozzájussanak az oltást igazoló nemzeti tanúsítványhoz.

A külföldre utazóknak szánt, oltást igazoló alkalmazást szintén az egészségügyi tárca készíti el, a fejlesztésében együttműködik a befektetési minisztériummal. Ezt a QR-kódot azok kaphatják meg, akiket beoltottak, átestek a Covid-19 betegségen, illetve van érvényes negatív tesztjük, a kódot képesek lesznek leolvasni a többi európai uniós tagországban is

„Többször is biztosítottak afelől, hogy Szlovákia készen fog állni, mire életbe lép az európai zöld igazolvány. Ennek kijelölt dátuma jelenleg június 26-a”

- fűzte hozzá Korčok. A külügyminiszter azt is kijelentette, Szlovákia nem tesz lépéseket azért, hogy állampolgárai könnyebben utazhassanak Horvátországba. A belépéshez most többféle igazolásra van szükség, például a negatív teszt angol nyelvű fordítására, vagy az oltás szintén angol nyelvű igazolására, a vakcina gyártási tételének pontos sorszámával

„Túl kell élnünk ezt a bizonyos fokig bürokratikus intézkedést. Hiszem, hogy egyre inkább haladunk előre a járvány leküzdésében, és már látjuk a fényt az alagút végén” - jegyezte meg a miniszter, hozzáfűzve, hogy ezen a nyáron még biztosan óvatosaknak kell lenniük az embereknek, és erre törekednek az egyes országok is.

Horvátország is arra törekszik, hogy minél biztonságosabbá tegye a nyári szezont. Korčok megemlítette azt is, hogy az idegenforgalmi COVID-szemafor kidolgozása is folyamatban van, és összhangban lesz az európai uniós ajánlásokkal.

