Közkívánatra, november 16-án ismét adventi gospel gála Dunaszerdahelyen!

Közkívánatra ismét Dunaszerdahelyre látogat a világhírű "THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL" (New York) hangszeres énekegyüttes, amely sok éve, több hónapos, izgalmas turné keretében járja a világot, bemutatva a gospel műfaj szépségeit. Idei európai körútjuk legelső állomása Dunaszerdahely. Másnap az elóKONCERT iroda szervezésében már Budapesten koncerteznek a Szent István Bazilikában. Garantáltan felejthetetlen és lélekemelő élményben lesz része mindazoknak, akik részt vesznek a "The GOLDEN VOICES of GOSPEL" (New York, USA) vérprofi, afroamerikai, hangszeres énekegyüttes 2022. november 16-án (szerdán) 18:00 órai kezdettel megrendezésre kerülő csodálatos adventi koncertjén, a dunaszerdahelyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban!

Egy igazán ígéretes gospel koncert a világhírű "THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL" (New York) előadásában, amely együttessel Michael Jackson is szívesen koncertezett. Az afroamerikai The Golden Voices of Gospel együttes autentikus előadásmódja mindenütt a világon garantálja a vitathatatlan minőséget. Ez a koncert valódi balzsam a léleknek és zenei csemege a fülnek.

2000-es indulásakor a formációt megálmodó Dwight Robson Tiszteletes a gospel műfaj legjobb afroamerikai képviselőit hívta meg együttesébe. A THE GOLDEN VOICES OF GOSPEL formációt remek muzsikusok és fantasztikus énekesek alkotják. A változatos repertoárban az ütős hangszerek, a zongora és a basszus egyenlő szerepet kapnak, ami felhőtlen jókedvet kölcsönöz az előadásnak.

A gospel gála koncerten felcsendülő örökzöld gospel dalok a "The GOLDEN VOICES of GOSPEL" (New York, USA) együttes autentikus előadásában nagyon személyes, felejthetetlen és páratlan zenei élményt nyújtanak.

Mikor és hol?

2022. november 16. (szerda, 18:00 órai kezdettel)

DUNASZERDAHELY, CSAPLÁR BENEDEK VMK

A koncert időtartama: 2 x 50 perc (15 perces szünettel)

Jegyvásárlás - online: IDE kattintva lehetséges! Jegyár: az I. osztályú jegy ára: 23 euró / fő

a II. osztályú jegy ára: 20 euró / fő

További információ:

Dwight Robson afro-ameriaki baptista tiszteletes zenekara, a The Golden Voices of Gospel csapat összes tagja Amerikából repül Európába, ahol immár sok éve mindig november és január közti időszakban koncertezik. A zenekar általában 12 tagú hangszeres énekegyüttes, amelynek afro- amerikai tagjai remek zenészek és valamennyien kitűnő szólisták, hangjuk, énektudásuk nehezen űberelhető.

A The Golden Voices of Gospel profi együttessel szívesen dolgoznak/-tak együtt olyan világsztárok is, mint például Michael Jackson, Mariah Carey...

Nem véletlen az sem, hogy a csapatot jónéhány helyszín már 2024-re is lekötötte! Folyamatosan, évek óta nagy sikerrel koncerteznek Bécsben, Münchenben és sok-sok kisebb-nagyobb európai városban, ahova - akárcsak Dunaszerdahelyen - minden évben visszavárják őket.

A gospel szó evangéliumot, jó hírt, örömhírt jelent. Az evangéliumon alapuló amerikai vallásos dalokból, az afroamerikaiak szabadságvágyának, boldogságának dalba öntött imádságaiból, a spirituálékból fejlődött ki, de annál élénkebb lüktetésű, ritmizáltabb. A gospel egyes művelői a tradíciót követve kizárólag templomokban énekelnek, míg mások szabadabban kezelve a határokat hangversenytermekben, klubokban stb. népszerűsítik ezt az irányzatot. Ebből is kitűnik, hogy a gospel ma már éppen annyira egyházi, mint világi műfaj.

A gospel rengeteg más zenei irányzatra gyakorolt hatást a negyvenes évektől kezdve. A mai popzene meghatározó előadói (Michael Jackson, Tina Turner, Stevie Wonder, Whitney Houston, Beyoncé stb.) is sokat merítettek e stílus hagyományaiból.

A csodálatos koncerthez jó szórakozást kívánunk!

(PR-cikk)