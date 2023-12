Közlekedési káosz alakult ki Magyarországon a szlovák-lengyel kamionblokád miatt

Blokádok, több napja tartó demonstrációk bénítják meg a teherforgalmat a lengyel és a szlovák határátkelőhelyeken. A lengyel blokád miatt – amelyhez a szlovák fuvarozók is csatlakoztak és elzárták az egyetlen, kamionok által is használható ukrán – szlovák átkelőt – a torlódások már hazánkban is érezhetők. Az Ukrajnába tartó teherautósok Magyarországon keresztül próbálják meg elérni úticéljuka -közölte ma reggel a magyarországi rendőrség a weboldalán.