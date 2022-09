Közleményt adott ki Harry herceg: szívszorító szavakkal búcsúzott el II. Erzsébettől

Harry herceg egy közleményt adott ki, melyben nagymamájától, II. Erzsébettől búcsúzott - írja a 24.hu a BBC-re hivatkozva.

Harry hosszan méltatta nagymamáját, köszönetet mondott neki, hogy az élete legfontosabb pillanataiban mindig mellette állt.

"Nagyi, bár ez a végső elválás mérhetetlen szomorúsággal tölt el, örökké hálás leszek minden első találkozásunkért – a veled való legkorábbi gyermekkori emlékeimért, amikor elsőként találkoztam veled főparancsnokomként, amikor megismerted a drága feleségemet, és amikor megölelted a szeretett dédunokáidat.Máris nagyon hiányzol, nem csak nekünk, hanem másoknak is szerte a világon. Köszönöm a szolgálat iránti elköteleződésedet, a megbízható tanácsaidat és a fertőző mosolyodat. Mi is mosolygunk, mert tudjuk, te és nagyapa most újra együtt vagytok, békében."



(24.hu)