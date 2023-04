Közös listán indul a Magyar Fórum és az ODS, a listavezetőt még keresik, más pártokkal is tárgyalnak

Közösen indul a választásokon a Magyar Fórum és a Polgári Demokrata Párt (ODS). Más pártokkal is tárgyalnak, de már közösen. A lista élére is keresnek embereket, a két pártelnök, Simon Zsolt és Pavel Macko nem ragaszkodik a listavezetői poszthoz.

Fotó: Paraméter

Miután a Szövetséggel nem egyezett meg, szlovák pártokkal folytatta a tárgyalásokat a Magyar Fórum. Az első megegyezés a Polgári Demokrata Párttal (ODS) született meg. “Egyetértünk abban, hogy sem a Fico-féle maffiaállam, sem pedig az elmúlt három év káoszát nem akarjuk” – húzta meg a két párt együttműködésének határait Simon Zsolt, a Magyar Fórum elnöke. Szerinte mindkét párt stabil értékeket vall, szilárdan áll az Európai Unió és a NATO mellett. “Nem akarjuk egymást megszüntetni, a pártok önállóak maradnak, meg akarjuk szólítani a szlovák többség mellett a kisebbségeket is” – mondta Simon.

Hlas-kormányba nem lépnének be

A választási és a választások utáni együttműködésből kizárják a Smert, a Republikát, a ĽSNS-t és a SNS-t. “Biztosan nem lépünk be egy Hlas-kormányba sem” – jelentette ki Pavel Macko, az ODS elnöke. Simon ezt úgy pontosította, hogyha széles, a demokratikus pártokat is magába foglaló kormány alakulna, amelynek a Hlas is a tagja lesz, akkor azt el tudják fogadni.

Azt nem árulták el, hogy milyen más pártokkal tárgyalnak még, de szerinte ez hamarosan kiderül. “A megegyezés napok, nem pedig hetek kérdése, nincs sok időnk” – mondta Simon. Macko nem zárta ki az együttműködést a Demokratákkal és Mikuláš Dzurinda most alakuló pártjával sem, de szerinte meg kell várniuk, amíg megalakulnak.

Keresik a listavezetőt

A választási lista a Magyar Fórumra épül, várhatóan annak megfelelően nevezik majd át a pártot, hogy milyen más pártokkal sikerül megegyezniük. A lista öszeállításában csak hozzávetőlegesen egyeztek meg. “Egyikünknek sem az a fontos, hogy listavezető legyen, készek vagyunk előkelő helyeket felajánlani más ismert személyiségeknek, akik meg tudják szólítani a választókat” – mondta Simon. Bizonyos arányban megegyeztek a helyek elosztásában is a Magyar Fórum és az ODS között, de ezt is a további megegyezésektől teszik függővé. A két párt közül a Magyar Fórom támogatottsága az erősebb, mintegy 2 százalék, az ODS támogatottsága mélyen 1 százalék alatt van, több közvéleménykutató-ügynökség nem is méri.

Simon a Szövetséggel már nem akar foglalkozni

Simon a Szövetséggel folytatott tárgyalásokra nem akar visszatérni. “A Szövetség azon dolgozik, hogy a közös magyar lista meghiúsulása miatt a Fekete Péter valaki más kezében maradjon” – reagált Simon Forró Krisztián nyilatkozatára.

A Szövetség elnöke ma reggeli nyilatkozatában azzal vádolta meg Simon Zsoltot, hogy 2009 után újra a magyar egység szétverésén dolgozik. “Simon Zsolt személyes érdekei, illetve az, hogy képtelen kompromisszumokat hozni, és egységesen képviselni a magyarok érdekeit, 2009-ben az egységes magyar párt szétveréséhez vezettek – vádolta meg Simont az MKP szétverésével Forró. – Most is ezen az úton jár, továbbra is a magyar egység szétverésén dolgozik.” Simon 2009-ben részt vett a Híd megalakításában, a párt azonban jelenleg már a Szövetség része.



-lpj-