A közös mozgás öröme

Minden évben más-más falu ad otthont a rendezvénynek. Ebben az évben Szilas község fogadta a környékbeli falvakat. Tóth Péter, a falu polgármestere kiemelte az esemény fontosságát, hisz a mai kor gyermeke már alig-alig játszik, illetve mozog a szabadban. Másodsorban az ilyen rendezvényeken van lehetősége faluvezetőnek, felnőttnek, gyereknek egyaránt a közös mozgásra, beszélgetésre, szórakozásra. A megmérettetés célja az egészséges versengés, miközben együtt sportol fiatal és idősebb egyaránt.

A közös sportnap a már hagyománynak tekinthető örömfutással kezdődött, majd az a községek gyermekeiből álló csapatok mérték össze erejüket ügyességi játékokban. Akik nem sportoltak, a helyi horgásztavon próbálhatták ki horgásztudományukat. A versengés érdekessége volt, hogy a felnőttek is megmérettették magukat az élő csocsóban, ahol az idősebbek is ugyanolyan lelkesedéssel versengtek, mint a gyerekek. Május elseje lévén a résztvevők felállították a falu májfáját is.

A versenyek végeztével eredményt hirdettek:

Az ügyességi versenyek végeredménye:

1. helyezés – Tany

2. helyezés – Ekel

3. helyezés – Szilas

A felnőttek versenyének végeredménye:

1. helyezés- Szilas

2. helyezés- Megyercs

3. helyezés - Keszegfalu

A mintegy kétszáz résztvevő egy jó hangulatú, izgalmas délelőttöt tölthetett el Szilason.

