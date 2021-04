Közös videóban üzent Matovič és Orbán, „nagyszerű baráti megbeszélést” folytattak

Igor Matovič korábbi kormányfő pénteken este egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel közösen üzennek az embereknek.

„Nagyszerű baráti megbeszélésen vagyunk túl, örülök, hogy Igor barátommal ma hosszan is eszmét cserélhettem. Mind a két országot meggyötri a mostani vírusjárvány, csak a vakcina segít, minél több vakcina, annál nagyobb az esély a sikerre. Akármilyen bajban is vagyunk most, szlovákok és magyarok egyaránt, jó szomszédok akarunk maradni, Magyarország készen áll arra, hogy minden segítséget megadjon” – mondta Orbán, majd sok sikert kívánt Szlovákia minden állampolgárának.

Matovič közölte, megegyezett a magyar miniszterelnökkel, hogy magyarországi laboratóriumokban fogják bevizsgálni a Szlovákiában lévő Szputnyik V vakcinákat.

„Nagyon örülök, hogy ilyen közel hozzánk ilyen barátaink vannak, akik ebben a nehéz helyzetben segíteni tudnak“ – fogalmazott Matovič.

Igor Matovič Magyarországtól kért segítséget, hogy segítsenek bevizsgálni az orosz Szputnyik V vakcinát, mert nincs megfelelő szlovák laboratórium. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter megígérte, hogy segítenek. Matovič Budapesten is panaszkodott, hogy már hat hete vizsgálják Szlovákiában a vakcinát,

(para)