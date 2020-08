Közösségi kemencékkel gazdagodott Alsószeli

Alsószeli község és annak testvértelepülése, Pannonhalma egy szlovák-magyar határon átívelő pályázat eredményeképp közösségi kemencéket épített. A kemencék hivatalos átadójára a Határtalan Kemencék nevet viselő fesztivál keretén belül került sor.

Fotók: a szerző- További felvételekért kattints!

Az alsószeli kemence a helyi kultúrház udvarába került, így a fesztivál is itt kapott helyet. Augusztus 7-én, pénteken zajlott az ünnepélyes átadó, lepénysütő és réteshúzó tanfolyammal fűszerezve.

„Az egész projekt még 2016-ban indult el, amikor is az akkori képviselő-testülettel kitaláltuk, hogy itt, a kultúrházunk környékén kialakítunk egy innovatív, tradicionális központot. Községünkben rengeteg szervezet működik. Évente több mint húsz kulturális és közösségi rendezvény valósul meg. Ezek fényében már hiányzott innen egy terület, amely megfelelő körülményeket biztosít ezen rendezvényeknek. Utazásaim során számos példát láttam arra, hogy egy, a községben lévő kemence mekkora közösségépítő erővel bír. Úgy gondoltuk, a mi arculatunkba is remekül beleillene egy kemence. Az sem elhanyagolható tényező, hogy Alsószeliben már a második világháború előtt voltak közösségi kemencék” – kezdte Kovács Lajos, Alsószeli polgármestere, aki maga is rendelkezik gyermekkori „kemencés élménnyel”. „5-6 éves lehetettem, amikor édesanyám elküldött a falubéli Ernő bácsihoz. A tűzoltószertár mögötti kis családi házikóhoz kellett mennem, ahol abban az időben volt egy falusi kemence. Az emberek otthon bedagasztották a kenyeret, majd elvitték hozzá megsütni. Én is ezért jártam hozzá. Odafelé még csak tésztám volt, visszafelé pedig már frissen sült kenyérrel a kezemben sétáltam” – emlékezett vissza.

Vas Gábor, Pannonhalma polgármestere ugyan nem tudott személyesen részt venni a fesztiválon, de gondolatait azért Pannonhalma ügyvezetője, Ress Anita segítségével tolmácsolta. „Alsószeli és Pannonhalma testvérvárosi kapcsolatának eredete az 50-es évek elejére tehető, amikor a pannonhalmi sportegyesület futballcsapata meghívást kapott Alsószelibe egy barátságos labdarúgó mérkőzésre. A két település között több évtizeden át elsősorban a közös sportrendezvényekre korlátozódott a baráti kapcsolat. Ma már sokrétű programokkal, közös projektekkel színesítjük egymás közösségi életét. Számtalan lehetőség adódik arra, hogy közös szálak mentén, egymást jobban megismerve együtt dolgozzunk, vagy csak minőségi időt töltsünk el egymás társaságában. Nagyszerű példa erre ez a nap is. A partnerkapcsolat arról is szól, hogy nyitottak legyünk a másik tőlünk eltérő kultúrájára, ugyanakkor szívet melengető érzés, amikor olyan kötelékeket sikerül találni, ami közös bennünk. Tagadhatatlan tény, hogy a magyar nép, így a mi településeink életében is kiemelkedő szerepet tölt be a gasztronómia, ezzel együtt pedig a kemencék szerepe.” Elhangzott továbbá, hogy a kemencék fesztiválját Pannonhalma augusztus közepén tartja meg.

A szintén pénteken zajló réteshúzó tanfolyamot Földváry Terézia, Sárosfa polgármestere és csapata tartotta, míg a lepénysütés trükkjeit Francisti Erzsébet mutatta meg a résztvevőknek. A tanfolyamon készített finomságokat természetesen már az új kemencékben sütötték meg, melyeket az ünnepélyes átadó során a helyi plébános megáldott. Az eseményen részt vett néhány pannonhalmi látogató is, akik örömmel lesték el az itteni konyha fortélyait.

Augusztus 8-án, szombaton délelőtt gulyásfőző versenyre került sor. A verseny kiértékelésével és a kemencében sült malac felvágásával pedig kezdetét vette a kemencefesztivál kulturális programja.

(SzC)