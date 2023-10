A köztársasági elnök előtt a 17 fős lista, Zuzana Čaputovának véleményt kell mondania az egyes miniszterjelöltekről

Fotó: TASR

Nem mondott semmi újat a sajtónak Peter Pellegrini, a Hlas elnöke, amikor bejelentette pártja leendő minisztereinek nevét: mind a hét név már korábban ismert volt. A legtöbb kérdőjelet a belügyminiszteri poszt veti fel, amire a Hlas Matúš Šutaj Eštokot jelöli.

A belügyminisztérium azért is fontos, mert az eddigi rendőrségi nyomozás eredményei azt mutatják, hogy a Smer és a Hlas több vezetője, megválasztott képviselője, köztük Robert Fico, Robert Kalinák, Tibor Gašpar, de a Hlas részéről például Peter Pellegrini is sáros lehet néhány korrupciós ügyben.

A „Vámos” (Mytnik) fedőnevű ügyben például 150 ezer euró elfogadásával gyanúsította őt meg František Imrecze, az adóhivatal korábbi vezetője, aki az ügy egyik tanúja.

Šutaj Eštok korrupció helyet inkább a biztonságról beszél

Šutaj Eštok nem is a korrupciós ügyekről beszélt a jelölésének bejelentésekor, a legfontosabb feladatának a lakosság biztonságérzetének a növelését tartja a migrációs helyzettel és a világban zajló háborúkkal összefüggésben.

„Az állam elsőrendű feladata a biztonsági helyzet javítása, hogy biztosítsa a lakosság védelmét, mivel az illegális migráció kezelését teljesen elrontották” – mondta bemutatkozójában Šutaj Eštok.

Ezt követi szerinte a rendőrségen belüli „háború” leállítása. „Azonnal be kell fejezni a háborút a rendőrségen belül azzal, hogy a törvény mindenkire érvényes” – mondta a leendő belügyminiszter. Šutaj Eštok már korábban is elítélően beszélt a NAKA nyomozóiról és Hamran István országos rendőrfőkapitányról.

„A Hamran-banda ma le akart tartóztatni mindenkit, aki rámutatott a Čurilla-banda bűntetteire. Kétségbeesett bosszú, a káosz folytatódása és nyomás a választásra” – írta Šutaj Eštok augusztusban,

a Végkifejlet (Rozuzlenie) fedőnevű rendőrségi akció után, amikor őrizetbe vették többek között az SIS és az NBÚ igazgatóit is. Hamran István országos rendőrfőkapitány október végével lemond, ahogyan azt már korábban megelőlegezte egy esetleges Smer-kormány létrejötte esetén.

Šutaj Eštok újságírói kérdésre most csak annyit mondott, hogy a rendőrség továbbra is szabad kezet kap, úgy, ahogyan az „a Pellegrini-kormány idején történt”. „Ha a köztársasági elnök kinevez belügyminiszternek, akkor érvényes, hogy mindegy kiről van szó, ahogyan ez történt Peter Pellegrini kormánya idején. Akkor az ellenzéki politikusok is megerősítették, hogy a rendőrség szabad kezet kapott” – mondta a Hlas jelöltje.

Nem magyarázta a „Čurilla-banda” és Hamran István rendőrfőkapitány kapcsán mondott elítélő szavait, csak megismételte, hogy a törvény mindenkire érvényes lesz, de nem cáfolta, hogy egyes nyomozókat esetleg elbocsáthatnak a rendőrségtől.

Az SNS minisztereivel is sok baj van

A Szlovák Nemzeti Párt „csak” két minisztert, a környezetvédelmit és a kulturálist jelölte a kormányba, de egyelőre velük van a legtöbb „probléma”. A két jelölt egyike sem párttag, Rudolf Huliak és Martina Šimkovičová független jelöltként került az SNS listájára. Huliak a 150. helyről ugrott a 3-ra, Šimkovičová a 12-ről a 4-re.

Egyébként a koalíció tervei szerint a januárban megalakuló idegenforgalmi és sportminisztérium lehetséges vezetője Ján Krišanda, is „problémás személy”. Ő az SNS egyik alelnöke, és a kinevezése egyelőre nincs napirenden, de nem is lesz egyszerű. Krišanda ugyanis korábban jó kapcsolatot ápolt Marián Kočnerrel, aki a vád szerint a Kuciak-gyilkosság megrendelője volt. Ez Krišandáról még a 2020-as választás előtt kiderült, ezért kellett őt eltávolítani az SNS választási listájáról.

Huliak: „elefánt”a környezetvédelmi minisztériumban

Huliak a környezetvédelmi miniszteri poszt várományosa, de már „sikerült” magára haragítani a természetvédőket, emellett folyamatosan hadban áll a természetvédelmi hatóságokkal, a jelenlegi környezetvédlemi minisztériummal is, és ha kinevezik, akkor persze ő lenne a „főnökük”. Csak egy példa a környezetvédelmi beállítottságra: a természetvédelmi területek bővítése érdekében kezdeményezett kivásárlásokat a „szlovák föld” kiárusításának tartja.

„Azért csinálják, hogy teljesen eladjanak külföldi bankoknak, külföldi befektetőknek, privatizálják a szlovákok utolsó vagyonát” – vádolta a környezetvédelmi minisztériumot a választási kampányban Huliak. A medvék szerinte „Brüsszel biológiai fegyvere” Szlovákia ellen, a klímaválságot pedig nem is tartja problémának.

Az álhírgyártás mestere lenne a kulturális miniszter

Hasonló problémák merülhetnek fel Martina Šimkovičovával is, aki a Markíza újságírójaként kezdte a pályafutását. A tévét azonban 2015-ben kénytelen volt elhagyni, hivatalos indoklás ugyan nem hangzott el, de a hírek szerint rasszista, a menekülteket támadó Facebook-bejegyzései miatt. 2016-ban a Sme rodina listáján került parlamentbe, de röviddel a bejutás után kilépett Boris Kollár pártjából. 2020-ban nem lett képviselő.

A jelenlegi kampányban a Televízia Slovan nevű YouTube csatornáját használta fel a népszerűség eléréséhez, az SNS sok képviselőjelöltje állandó vendég volt nála, Rudolf Huliak, Tomáš Taraba, Andrej Danko és Štefan Harabin is többször megfordult nála.

Kedvenc témája a melegellenesség, a liberalizmus ördögire színezése, a genderfóbia. Nem meglepő módon a gyerekeket „félti” leginkább, egyik legutolsó bejegyzése is arról szól, hogy a negyedikesek etika tankönyvében van egy feladat, amelyben a gyerekeknek arról kell írniuk, hogy milyen lenne ha ellenkező neműek lennének.

Ezzel ugyan kicsit lábon lőtte magát Šimkovičová, mivel a tankönyv már 2014-ben is botrányt kavart, amikor az oktatási minisztert Peter Pellegrininek hívták…

Šimkovičová esetében az is probléma, hogy ő gyakorlatilag már egy pótjelölt: Tomáš Taraba helyére „ugrott be”, aki ugyan azt állítja, hogy nem is volt jelölt erre a posztra, de ezt azután mondta, hogy a művészek csoportja petíciót indított kinevezése ellen.

Kit utasíthat vissza a köztársasági elnök

Az államfő nincs könnyű helyzetben, mivel az alkotmány nem mondja ki egyértelműen, hogy a miniszterjelölteknek milyen elvárásoknak kellene megfelelniük, és azt sem, hogy milyen esetben lehet elutasítani a jelöltek kinevezését.

A mindenkori köztársasági elnök eddig három esetben utasította el valakinek a kinevezését: Andrej Kiska 2018-ban ifjabb Jozef Ráž belügyminiszteri kinevezését nem írta alá, illetve Zuzana Čaputová 2021-ben Jozef Hlinka szociális ügyi miniszterré való jelölésén akadt meg. A harmadik eset még 1994-ben történt, Michal Kováč Ivan Lexa kinevezését utasította el.

Lexát Vladimír Meciar szerette volna privatizációs miniszterré kineveztetni az SIS későbbi igazgatóját, Michal Kováč ezt utasította vissza, mivel nem bíztott a miniszterjelöltben. Későb az Alkotmánybíróság elismerte, hogy ez a lépése nem volt alkotmányellenes.

A másik két példa közül Kiska lépése volt a határozottabb, ő valóban elutasította Ráž kinevezését, mert a jelölt viszonylag szoros kapcsolatban állt elődjével, Robert Kaliňákkal, akit ugye éppen akkor kényszerült lemondani Ján Kuciak és jegyese meggyilkolása miatt.

Čaputová 2021-ben finomabb módszert választott: elbeszélgetett a Hlinkát jelölő Boris Kollárral, és „megegyeztek” abban, hogy a posztra inkább visszatér Milan Krajniak korábbi szociális ügyi miniszter. A köztársasági elnök legutóbbi nyilvános megszólalása alapján az mindenképpen kizáró oknak tartaná, ha a belügyminiszter lehetséges vezetője ellen büntetőeljárás folyna. Kérdés, hogy ez kizáró ok-e a védelmi miniszternél, mivel Robert Kaliňák ellen továbbra is folyik nyomozás.

A Smer-Hlas-SNS kormány lehetséges tagjai:

Miniszterelnök – Robert Fico

Smer-jelöltek:

Igazságügyi miniszter – Boris Susko

Pénzügyminiszter – Ladislav Kamenický

Külügyminiszter – Marek Eštok

Védelmi miniszter – Robert Kaliňák

Közlekedésügyi miniszter – Juraj Blanár – Igor Choma

Mezőgazdasági miniszter – Richard Takáč

Hlas-jelöltek:

A helyreállítási tervért és az uniós alapokért felelős miniszterelnök-helyettes – Peter Kmec

Belügyminiszter – Matúš Šutaj Eštok

Gazdasági miniszter – Denisa Saková

Szociális ügyi miniszter – Erik Tomáš

Oktatási miniszter – Tomáš Drucker

Egészségügyi miniszter – Zuzana Dolinková

Befektetési és régiófejlesztési miniszter – Richard Raši

SNS-jelöltek:

Környezetvédelmi miniszter – Rudolf Huliak

Kulturális miniszter – Martina Šimkovičová

- lpj -