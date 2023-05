"Közülünk valók, de fölénk emelkedtek" – Gaál Attila edzőként és sportolóként is a legjobb lett Dunaszerdahelyen

Kiosztották a 2022-ben legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó fiatal és felnőtt sportolóknak, csapatoknak és edzőknek járó elismeréseket Dunaszerdahelyen. A tavalyi év után ismét a birkózók nyerték legtöbb kategória első díját, rajtuk kívül leginkább a karatékák és az atléták büszkélkedhetnek.

Gaál Attila a legjobb edző és felnőtt sportoló lett (Fotók: Cséfalvay Á. András) - További képek a galériában!

Nagy Krisztián, a városi képviselő-testület sportbizottságának elnöke már beszédében elmondta, nagyon nehéz összevetni azokat az eredményeket, melyeket egy-egy sportoló vagy csapat, illetve edző a saját sportágában elér, és a bizottságnak rendkívül nehéz dolga volt ilyen választék mellett dönteni a helyezettekről.

"A jelenlévő sportolók, klubok és edzők képviselik városunkat a régióban, az országban és a határokon túl is, ti vagytok azok, akik a hátatokon, a szereléseteken viszitek Dunaszerdahely jó hírnevét, és hogy ezt jól teszitek, bizonyítja az, hogy itt vagytok"

- jegyezte meg, majd ígéretet tett rá, hogy a sportbizottság küzdeni fog azért, hogy a dunaszerdahelyi sportklubok a továbbiakban is megkapják a nekik kijáró támogatást.

Puha György alpolgármester köszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy Dunaszerdahelyen "van mire és van kire büszkének lennünk a sport területén is". Kiemelte, hogy a jelenlévő sportolók céljai soha nem csaptak át csodavárásba. "Nem ismerték azt a szót, hogy lehetetlen, edzőik és társaik sok reményt fűztek hozzájuk és közösen, verejtékes munka árán, gyakran a józan racionalitás határát súrolva vívtak ki az eredményeket. (...) Sokan bizony irigykedve néztek rájuk, de mi tudjuk, hogy ajándékba csak a szánalmat kapjuk, az irigységért bizony meg kell dolgozni. Az itt ülő és velünk ünneplő sportolók a sikerért megdolgoztak" - fogalmazott.

Külön kihangsúlyozta csapatok sikerét is, utalva arra, hogy a csapatjáték "fontos leckére tanítja a fiatalokat, amit a nagybetűs életben kamatoztatni tudnak". Intelem az ifjabb generáció felé, ha össze tudunk fogni, az mindannyiunknak jó lesz, mert akkor a dagály az összes hajót megemeli. Értelmezhetjük többféle aspektusból" - tette hozzá.

Zárásként leszögezte, "önök közülünk valók, de fölénk emelkedtek, mivel aligha tudnánk ezt önök után csinálni".

A sportgála során öt kategóriában osztottak ki díjakat, ezek közül négyben a Dunaszerdahelyi Birkózóklub, annak sportolói vagy edzője végzett az első helyen. Az est legnagyobbb győztese Gaál Attila, aki a felnőtt egyéni sportolók és az edzők közt is révbe ért. Sportolóként tavaly részt vett a bulgáriai Plovdivban megtartott veterán birkózó-világbajnokságon, ahol szabadfogásban, a 100 kg-osok között, a C kategóriábanvilágbajnoki címet szerzett. Edzőként elért legnagyobb sikerei közt említhető tavalyi évből, hogy két tanítványa, az egyaránt 17 éves Hegedűs Réka és Kovács Ferenc Dániel is országos bajnoki címet szerzett, Réka pedig egy U17-es Eb és vb 5. helyet is kiharcolt. A Dunaszerdahelyi Birkózóklub csapatversenyben 1. helyen végzett a felnőtt női szabadfogású országos bajnokságon, az U17-es kötöttfogású országos bajnokságon és az U15-ös szabadfogású országos bajnokságon. Az összesített eredmények alapján, továbbá szabadfogásban és kötöttfogásban is Szlovákia legeredményesebb birkózóklubja lett.

Nem is lehetett kérdés, hogy a Dunaszerdahelyi Birkózóklub ilyen eredmények után az élen végez a csapatok között is. Két növendéke, Hegedűs Réka és Kovács Ferenc Dániel pedig a 15 és 20 év közti sportolók kategóriájában szerezte meg az első két helyet, míg Vajas Viktória a 15 év alatti sportolók között végzett a dobogó második helyén.

Hegedűs Réka 2022-ben öt birkózóversenyen is győzni tudott. Első lett a felnőtt női szabadfogású országos bajnokságon, az U17-es és U20-as szabadfogású országos bajnokságon, a dunaszerdahelyi Csallóközi Kupán és egy spanyolországi nemzetközi versenyen. Két magyarországi versenyen a 2. pozíciót szerezte meg. A bukaresti U17-es Európa-bajnokságon és a római U17-es világbajnokságon 49 kg-ban egyaránt 5. lett.

Kovács Ferenc Dániel a 65 kg-osok mezőnyében felnőtt szabadfogású országos bajnok, az U17-esek mezőnyében pedig szabadfogású és kötöttfogású országos bajnok lett. A felnőtt kötöttfogású országos bajnokságon a 3. helyet szerezte meg, és győzött a dunaszerdahelyi Csallóközi Kupán. Nemzetközi versenyekről egy 1. és két 2. helyezéssel tért haza, míg a bukaresti U17-es Európa-bajnokságon a 13. helyet szerezte meg.

Vajas Viktória tavaly szabadfogású versenyeken ért el figyelemre méltó eredményeket. Az U13-as országos bajnokságon és az U15-ös országos bajnokságon egyaránt győzni tudott a 42 kg-os súlycsoportban. Egy csehországi, egy szlovákiai és egy lengyelországi U13-as nemzetközi viadalon egyaránt 2. lett. Utóbbi két helyen a fiúk között.

A felnőtt sportolók között egyébként Gaál Attila mögött a második helyen Plavec Pétert, a Sportfanatic úszóját tüntették ki, aki tavaly egy 24 órás úszóversenyen, egy úszómaratonon és egy hosszútávúszó versenyen egyaránt a 2. helyet szerezte meg. Az osztrák jegesúszóbajnokságon 500 méteren osztrák bajnok lett, továbbá két 2. helyet is szerzett. Ő is tagja volt annak a Sportfanatic-csapatnak, amely az Alcatraz-börtönből indulva három társával partot ért San Franciscóban. A németországi jegesúszó világkupán 200 és 450 méteren is nyert, a lengyelországi jegesúszó-világbajnokságon pedig 500 méteren világbajnok, 250 és 1000 méteren 2. lett.

A harmadik legjobb felnőtt egyéni sportolóként Csiba Dávidot, az Ippon Karate Klub karateversenyzőjét díjazták. Ő tavaly az országos bajnokságon egy 2. és egy 3. helyet könyvelhetett el, a téli univerziádén 2. lett, egy pozsonyi versenyen, valamint a Nyugat-Szlovákiai Kupában további két-két 1. helyet, a Nyugat-szlovákiai nyílt bajnokságon pedig egy 3. helyet szerzett. Végezetül a horvátországi Európa- és világbajnokságon újabb két 2. és egy 3. hellyel gazdagodott.

A csapatversenyben éppen Csiba Dávid klubja, az Ippon lett az ezüstérmes a dunaszerdahelyi sportgálán, míg édesapja, a klubot vezető Csiba Tibor városi rendőrparancsnok pedig az edzők között a harmadik helyet szerezte meg. A klub az országos bajnokságokon két 1., két 2. és három 3. helyezést ért el. Ehhez társul még öt 1. hely a Nyugat-szlovákiai bajnokságon, három 1. hely a Nyugat-szlovákiai Kupában és három aranyérem a nyílt szlovák bajnokságon. Két lengyelországi nemzetközi versenyen is egy-egy 1. helyet gyűjtöttek be a klub növendékei, a horvátországi Európa- és világbajnokságról pedig 1 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzéremmel tértek haza.

Az Ippon Karate Klub két növendéke, Czajlik Kinga és Jakóczi Marián szerezte meg az első, illetve harmadik helyet a legfiatalabb, 15 év alatti sportolók kategóriájában.

Czajlik Kinga 2022-ből 12 különböző versenyről 18 dobogós helyezést (köztük 6 aranyérmet) tudott felmutatni, katában és kumitéban egyaránt. Az országos bajnokságon katában és kumitéban egyaránt 3. lett, a nyílt szlovák bajnokságon kétszer is győzni tudott. A horvátországi Európa- és világbajnokságon kétszer 3., valamint kétszer 5. lett.

Jakóczi Marián 8 dobogós helyet szerzett a tavalyi év folyamán különböző karateversenyeken, minden esetben katában. A szlovák bajnokságon 2. lett, további szlovákiai versenyeken pedig kétszer 1., egyszer 2. és kétszer 3. Ugyancsak részt vett a horvátországi megmérettetésen, ahol az U12-esek mezőnyében 3., illetve 2. helyezést szerzett.

A gála harmadik legsikeresebb klubja a Megy Sport DS atlétikai klub lett, mely a csapatok között a harmadik helyen végzett, míg vezetője, az egykori olimpikon Varga Medgyes Renáta edzőként a második. A klub növendékei közül lánya, Vodnyánszky Renáta távolugrásban a női országos bajnokságon a 3. helyet szerezte meg, míg a junior országos bajnokságon győzni tudott. Szintén 1. lett egy junior csapatversenyen, egy U20-as szlovéniai versenyen a 2. helyen végzett, míg a a kolumbiai U20-as világbajnokságon 19. lett. Vodnyánszky Renáta a sportgálán a harmadik helyet szerezte meg a 15 és 20 év közti sportolók kategóriájában.

(SzT)