Krajniak: Nem tudom, a miniszterelnöknek nincs-e császári gusztusa

Milan Krajniak munkaügyi miniszter (Sme rodina) a kormány szerdai, rendhagyóan reggel 6-ra összehívott ülésére érkezve megjegyezte, hogy Ferenc József osztrák császárnak volt szokása ilyen korán kezdeni a munkanapját.

Milan Krajniak (Fotó: TASR)

„Nem tudom, a miniszterelnöknek nincs-e császári gusztusa” - jegyezte meg mosolyogva Krajniak a kabinetülésen.

De azt mondta, tud alkalmazkodni, még akkor is, ha a szerdai ülés rendszeresen ilyen korán fog kezdődni. Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszternek sem okoz gondot a korai időpont. „A napomat mindig ötkor, fél hatkor kezdem az e-mailek megválaszolásával. Szóval megszoktam a korán kelést, legalább nem fog megszakadni a napi programom" - mondta.

Jaroslav Naď (OĽANO) védelmi és Ivan Korčok (SaS-jelölt) külügyminiszter együtt érkezett az ülésre. „A szenci (Senec) benzinkútnál futottunk össze, legalább megittuk a reggeli kávénkat" - mondták. Ján Mičovský (OĽANO) földművelésügyi miniszter azt mondta, jutott ideje a teljes reggeli rituáléjára. „Megvolt a kávé, reggeliztem és tornáztam is"- mondta.

Natália Milanová (OĽANO) kulturális miniszternek kicsi gyereke van, ezért kora reggel szokott kelni. „Számomra ez természetes. Igaz, reggel kevesebb időt tölthettem a gyerekemmel, de majd máskor pótolom" - mondta.

Branislav Gröhling (SaS) oktatási miniszter bundás kenyeret hozott a kollégáinak reggelire, aminek a készítésébe egy kicsit ő is besegített.

Eduard Heger (OĽANO) pénzügyminiszter örült a reggelinek. „Ez nagyszerű, alig várom. Még egy kávéra se volt időm. Egykor mentem aludni, nem volt könnyű felkelni" - mondta.

Ján Budaj (OĽANO), a környezetvédelmi tárca vezetője sem szeret korán kelni. „De nem a kormány, hanem a környezetvédelmi kérdések miatt jöttem el" - mondta Budaj, hozzátéve, a reggelit ő is alig várja. Igor Matovič (OĽANO) miniszterelnök is nagyon örült neki. Az ülés előtt elmondta, általában éjfél és éjjel kettő között megy aludni, ez most is így volt. A kabinet már tárgyal.



(TASR)