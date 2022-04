Krištáľové svietidlá elegantne rozžiaria váš domov 

Krištáľové svietidlá sú vhodným dizajnovým doplnkom a upútajú pozornosť v každej domácnosti. Aj napriek moderným trendom v dizajne svietidiel, krištáľové luxusné lustre majú stále svojich obdivovateľov, ktorí vsadia na elegantné svietidlá vo svojom domove.

Krištáľové svietidlá sú súčasťou domácností už stáročia. Dokonale vyladia interiér a dajú mu poctivý punc elegancie a luxusného domova. Dizajn krištáľových lustrov a svietidiel do domácnosti dnes prináša pestrý výber, od jednoduchých interiérových svietidiel, až po komplikované štruktúry, luxusného prevedenia historických dizajnových návratov.

Krištáľové lustre sú eleganciou aj luxusom

Krištáľové svietidlá sú vhodným osvetlením do obývačky, ale aj ako elegantné chodbové osvetlenie, umiestnené na stene, či ako dekoratívne a romantické svietidlo do spálne. Vhodným spôsobom, ako zakomponovať luxusný dizajn krištáľových svietidiel a lustrov v domácnosti, je umiestnenie osvetlenia do pracovnej časti vášho domu alebo bytu, čo vyzdvihne elegantný vkus majiteľa.

Či už sa rozhodnete umiestniť krištáľové svietidlo do obývačky, alebo do pracovne, určite zažijete dokonalú harmóniu luxusného osvetlenia. Farebné variácie prevedenia lustrov, predurčujú krištáľové svietidlá na harmonickú súhru v každom druhu interiéru vášho domova. Nadčasovosť krištáľových svietidiel zaručuje moderný trend osvetlenia interiéru na dlhé roky dopredu.

Elegantné, dizajnové krištáľové svietidlá

Moderné krištáľové stropné svietidlá a lustre sú výnimočným dizajnovým doplnkom interiéru domácnosti. Vyznačujú sa kvalitným spracovaním, výraznou dizajnovou eleganciou, ktorú podčiarkuje punc luxusného prevedenia svietidiel prvotriednej kvality.

Kvalitné, elegantné dizajnové prvky, sa snúbia s tradičným dizajnom a prevedením krištáľových stropných svietidiel a lustrov. Majiteľ takého lustra a interiérového svietidla, získa originálny prvok svojho domova, ktorý doplní každý byt alebo dom hrejivým prvkom svetla.

Mosadzné krištáľové lustre

Krištáľové lustre, s mosadznými reliéfmi a patinou na stojanoch, vytvárajú historickú atmosféru moderných svietidiel vo vašej domácnosti. Mosadzné doplnky krištáľových lustrov sú ručne tvarované a s náležitou precíznosťou dodržiavajú dizajnové prevedenie v historickom štýle. Jemná patina na mosadznom stojane vytvára elegantný nádych luxusného stropného svietidla.

Stojany a zavesenia krištáľových lustrov sú vyrábané podľa starých tradícií a dizajn pôsobí rustikálne s nádychom luxusného stropného svietidla z dávnych časov. Dizajn krištáľových lustrov v historickom štýle je vhodným interiérovým doplnkom do historických interiérov budov alebo do rustikálnych klasických interiérov.

Stolné krištáľové lampy

Krištáľové svietidlá sú vhodným doplnkom aj moderných interiérov domácností. Neraz sú vhodným doplnkom do obývačky, ale nájdeme ich aj v spálňach a v pracovných priestoroch domov a bytov.

Stolné krištáľové lampy sú v rôznych dizajnových a farebných prevedeniach, ktoré sú jednak v tradičnom štýle, alebo v prevedení čias minulých - retro štýle. Krištáľové stolné lampy však prichádzajú aj v modernom štýle, ktorý je vhodným prevedením svietidla do pracovne alebo na pracovný stôl.

(PR-cikk)