A kristálytiszta víz maga az Élet – kerüljön belőle az Ön asztalára is!

A Maunawai PI-víz maga a csoda – kellemes ízű, egészséges, élettel tölt fel. Ahhoz pedig, hogy az asztalunkra is kerüljön ebből a csodából, sem palackozott ásványvizeket, sem vizeshordókat nem kell hazacipelnünk. A www.mojapivoda.sk olyan megoldást kínál, amely kényelmes, környezet- és pénztárcabarát. A Maunawai vízszűrő rendszer minden szempontból tökéletes, 21. századi megoldás, hogy mindig friss, tiszta és egészséges ivóvíz kerüljön a poharunkba.

A Maunawai vízszűrő rendszert japán kutatások alapján több mint 25 éve gyártják Németországban, mostanra pedig Szlovákiában is könnyen elérhető a www.mojapivoda.sk weboldalon keresztül. Az idehaza is egyre népszerűbb vízszűrő rendszer sikere az egyszerűségben, a variabilitásban, a gazdaságosságban és a környezettudatosságban rejlik.

A Maunawai vízszűrőt szinte bárhol használhatjuk, működéséhez ugyanis nincs szükség villanyáramra, elegendő a gravitáció. Egy teljes mértékben természetes vízszűrő rendszerről van szó, amelynek működési elve olyan, akár egy hegyi forrásé: a víz olyan szűrőrétegeken folyik keresztül, mint a kókusz aktív szén, a PI@- és Turmalinkerámia, a kvarc és a korallhomok.

A szűrőrendszer olyan mértékben megtisztítja a vizünket, hogy az 99 százalékban mentes lesz a szennyeződésektől, közben pedig épp ellenkezőleg, ásványi anyagokkal gazdagodik, ezáltal egy kifogástalan minőségű, energiában gazdag PI-vizet kapunk.

Ha a Maunawai vízszűrőjét alkalmazzuk, nem kell attól tartanunk, hogy klór, nehézfémek, rozsdadarabkák, hormonok vagy permetanyagok kerülnek a poharunkba és onnan a szervezetünkbe. A Maunawai PI-víz enyhén lúgos (7,5 - 8pH) kémhatású, rendezett molekulaszerkezetű víz, amely szervezetünk számára könnyen hasznosítható.

Itt az ideje, hogy elfelejtsük az állandó cipekedést és a műanyag palackokból kioldódó vegyi anyagokat. Egyszerűen csak töltsük meg a Maunawai Pi-víz tisztító készülék 4, illetve 0,8 literes tartályát csapvízzel, vagy szereljük a készüléket egyenesen a konyhai mosogató alá. Ezáltal a környezetünk védelméhez is nagyban hozzájárulunk, hiszen azáltal, hogy nem vásárolunk palackozott vizet, csökkenthetjük a PET-palackok gyártásának mértékét. Köztudott, hogy a PET-palackok alig fele kerül vissza a rendszerbe a szelektív hulladékgyűjtés által, és ennek is csak kevés százalékát hasznosítják újra.

A Maunawai vízszűrőjével amellett, hogy jelentős mennyiségű PET-palackot spórolunk meg, egyáltalán nem terheljük a környezetünket, a Maunawai készülékek esetében ugyanis az egyetlen eldobásra ítélt rész a tenyérnyi szűrőpárna. A szűrőanyagokat tartalmazó műanyag szelektíven gyűjthető, a szűrőanyagok pedig komposztálhatóak.

Köztudott, hogy a kiváló minőségű ivóvíz elengedhetetlen ahhoz, hogy a szervezetünk jól működjön, ezáltal pedig képesek legyünk a legjobb formánkat hozni. A Maunawai vízszűrője a legjobb megoldás kisebb háztartásoknak vagy akár munkahelyi használatra is. Arról nem is beszélve, hogy a megszűrt víz egyszerűen itatja magát – a szervezetünk hálás lesz, hogy végre elegendő mennyiségű, ráadásul nem is akármilyen minőségű vizet fogyasztunk.

