Krizantém szakmai napot tartottak Nyárasdon

„Körülbelül 15 éve termelünk krizantémot, nyolc éve vagyunk kapcsolatban a Kővári Krizantém Kft.-vel, tőlük vásároljuk a palántáinkat. Míg nem találtunk rájuk, sok problémánk volt e növény termesztésével. Amióta azonban kapcsolatban vagyunk Kővári Andrással, teljesen másképp kezeljük, gondozzuk a krizantémot, problémamentesen zajlanak a dolgok. Sokat tanultunk, mostanra profi módon tudunk hozzáállni e növényhez, amit az meg is hálál, hiszen gyönyörű virágaink vannak. Öt-hat éve fogalmazódott meg bennünk a gondolat, hogy ha már egyszer mi magunk a Kővári Kft.-től hozzuk a palántáinkat, akkor ezt a lehetőséget felkínáljuk más itteni kertészeteknek is. Négy éve mi vagyunk a Kft. szlovákiai forgalmazói” – kezdte Angyal József, az esemény főszervezője.

Angyal József

A Krizantém szakmai napot négy évvel ezelőtt hívták először életre, azzal a céllal, hogy a náluk vásárlók, illetve az érdeklődők kellő információt kaphassanak ezekről a palántákról. Az előadássorozattal a termesztés sikerességét szeretnék elősegíteni.

A nap folyamán kiváló szakemberek előadását hallgathatták meg a résztvevők. Az idei krizantémszezont Kővári András, a Kővári Krizantém Kft. tulajdonosa értékelte, akit Magyarországon a barátai „Krizantémkirálynak” neveznek. „Ez a jelző egyáltalán nem túlzó! Az ember nem tud tőle olyat kérdezni erről a növényről, amire ne tudná a választ, és amit mond, az tényleg igaz” – tette hozzá Angyal József.

Az előadók közt volt továbbá Dr. Lammel Kálmánné, a Florachem Bt. vegyszerforgalmazó társaságtól, aki a talaj-előkészítésről, a tápanyag-utánpótlásról, valamint a gyakorta elkövetett hibákról beszélt. „Ők rendelkeznek egy nagyon jó kis laboratóriummal, velük is együttműködünk. Talajmintákat küldünk nekik, ők ezeket kiértékelik, majd konkrét javaslatokat adnak arra vonatkozóan, hogy mivel tápláljuk a növényeinket” – jegyezte meg az esemény főszervezője. A Florachem Bt.-től jelen volt Ferencz Máté is, aki a vegyszeres növényvédelem rejtelmeibe avatta be a megjelenteket.

A szakmai nap színvonalát erősítette Tamašek Zoltán, a Biotomal Kft. képviseletében, aki a biológiai növényvédelembe engedett bepillantást nyerni. „Ki merem jelenteni, hogy ő Szlovákia legjobb növényvédelmi szakembere. Számos tudományos munkát végez, mostanra több könyve megjelent a témában” – mondta Angyal József.

A szakmai napot rendre nagy érdeklődés övezi, a jelenlévők sok hasznos tudnivalóval térnek haza. „Sok olyan növényvédő szerről hallhatnak az ittlévők, melyek Szlovákiában nem elérhetők, Magyarországon kaphatók, azonban ezek segítségével meg lehet védeni a krizantémot a különféle betegségektől. Mi, a nyárasdi Agrocentrumban hivatalosan forgalmazunk vegyszereket, ugyanakkor merem állítani, hogy az országunkban hivatalosan forgalomban lévő vegyszerekkel nem lehet megvédeni a krizantémot a betegségektől” – húzta alá Angyal József, majd hozzáfűzte, az Unióban most kezd igazán feléledni a növényvédelem. Ennek oka, hogy az utóbbi pár évben közel 12 fajta vegyszert vontak ki a forgalomból, ezzel szemben új vegyszer alig-alig jelenik meg. A növényvédelem, a vegyszerek felhasználhatósága egyre szigorodik az Unióban, tudtuk meg Angyal Józseftől.

Angyal József kertészetében sok növényfajtával foglalkozik, köztük korai virágokkal (pl.: árvácska, kankalin, gombocska), egynyári virágokkal (pl.: muskátli), zöldségpalántákkal. A legigényesebbnek mégis a krizantém bizonyul. „Ennek a termesztése mondhatni speciális, ezért is gondoltuk, hogy hasznos lehet egy szakmai nap létrehozása.”

Angyal Józseftől azt is megtudtuk, a krizantém legfőbb ellenségei - ami a rovarokat illeti-, az atkák, ugyanis ezek terjesztik a vírust. „Abban az esetben, ha nem vigyázunk, s elszaporodnak e kártevők, jön a vírus, mely ellen nincs védekezési lehetőség, így tönkremegy az adott állomány.” A gombák közül –folytatta–, a krizantémra nézve a fehér rozsda a legveszélyesebb. Ezt azonban kellő odafigyeléssel ki lehet küszöbölni. „Kertészetünkben közel hat éve ez már egyáltalán nem ütötte fel a fejét, sikerült megelőznünk.”

Kővári András

Kővári András kérdésünkre elmondta, 2012 óta a rovarok száma megtízszereződött. „Új betegségek, új kártevők jöttek elő. Minden évben 3-5 új kártevő jelenik meg. Miután a kutatásokra sajnos nincsen elegendő pénz, nem tudjuk pontosan meghatározni ezek mivoltát, így vakon kell permeteznünk. Ha valaki rá is jön, hogy egyes kártevők mivel pusztíthatók el, kell egy év, mire a megoldás eljut a köztudatba. Ez idő alatt pedig óriási kárt okoznak a rovarok.” Felhívta továbbá a termelők figyelmét arra, hogy növényeiket ne ültessék el idejekorán, tegyék ezt meg inkább július végén. „Ezáltal a rovaroknak sokkal kevesebb idejük van táplálkozni belőlük.”

Kővári András kifejtette véleményét, miszerint „a növények szeretete közegészségügy”. Vallja, hogy a növények, a virágok boldogságot hoznak az életünkbe, éppen ezért fontosnak tartja, hogy a növények szeretetét átadjuk a fiataloknak is.

SzC