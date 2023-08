Krstović mellett egy másik mesterlövésszel lett szegényebb a Niké Liga, egy brazil Alvessel viszont gazdagodott

Az elmúlt hét során mindössze hat átigazolást jegyezhettünk fel a Niké Liga csapatainál, de ezek közt nagyobb horderejűek is voltak.

Fotó: TASR/AP

Az egyik kétségkívül Nikola Krstovićé volt. A DAC 23 éves montenegrói támadójának lehetséges távozását már a téli átigazolási időszakban is felvetették, ekkor viszont a dunaszerdahelyi klub szerződéshosszabbítással oszlatta el a pletykákat. Krstović 2021 őszén érkezett a DAC-hoz, első szezonjában 26 bajnokin 9 gólt és 4 gólpasszt termelt, a 2022/23-as idényben viszont alaposan belelendült – 27 bajnokin 18 gól és 3 gólpassz volt a mérlege, ez pedig fel is keltette a külföldi csapatok érdeklődését. Az új bajnoki idényben három bajnokin lépett pályára sárga-kék mezben, ezeken lőtt két gólt, az elmúlt hétvégén viszont már csak a lelátóról nézte végig, ahogy csapattársai győzni tudtak Aranyosmaróton. Az olasz Serie A-ban szereplő Lecce ugyanis leigazolta a fiatal támadót, akiért a Transfermarkt szerint 3,8 millió eurót fizetett a DAC-nak. Krstović 2027-ig szóló szerződést írt alá új csapatával.

A dunaszerdahelyiektől további két játékos távozott az elmúlt hét során. A többnyire csak Somorján pallérozódó gambiai Hassim Badjiétől megváltak a sárga-kékek, de távozott honfitársa, Sainey Njie is. A 21 éves középpályás az elmúlt idényt a nagymihályiaknál töltötte kölcsönben, a DAC mezében pedig összességében 39 bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Most a szerb élvonalban szereplő FK Radnik Surdulica együtteséhez igazolt.

Az említett Krstović mellett egy másik fiatal üstökös távozásával is gyengébb lett a Niké Liga. A Transfermarkt által 1,2 millió euróra becsült Adrián Kaprálik a zsolnaiak egyik nagy tehetsége volt, az előző idényben 33 bajnoki mérkőzésen 10 gólt és 7 gólpasszt jegyzett. Az új szezont is remekül kezdte: az élvonalban 3/1, a Konferencia Liga selejtezőjében pedig 3/2 volt a mérlege. Most a lengyel Górnik Zabrze vette kölcsön a szezon végéig. Kaprálik bemutatkozása egyébként nem is sikerülhetett volna jobban: a Widzew Lodz ellen kezdőként lépett pályára, és a 24. percben az ő találatával szerzett vezetést a Górnik. Nem sok hiányzott, hogy a szlovák labdarúgó gólja egyúttal a győzelmet is jelentse, ugyanis a vendégek végül a 95. percben egyenlíteni tudtak, így a végeredmény 1:1 lett.