Krstovićért a milánói gigaklubok versenghetnek?

A DAC és a szlovák bajnokság tavalyi gólkirályának bemutatkozása kiválóra sikeredett az olasz élvonalban. Olyannira, hogy mostanra állítólag a milánói gigaklubok versengenek a megszerzéséért. Az olasz sajtó szerint a Lecce sokkal többet is kész lett volna fizetni érte a DAC-nak - írja a SME sportrovata, a Sportnet.

Nikola Krstović (Fotó: AP/TASR)

Az olasz sajtó ódákat zeng a montenegrói támadóról, bajnoki teljesítményként írja le azt, ahogy a Leccében kezdte az idényt. Az olasz csapat a napokba szenvedte el első vereségét a bajnokságban, a Juventus otthonában kaptak ki 1:0-ra, viszont még így is a hatodik helyen állnak, és ez a fennállásuk legjobb idénykezdése.

A Leccéé a legfiatalabb csapat a Serie A-ban, az olasz csizma sarkában elterülő város pedig az eddigi legtöbb, 20 ezer bérletet adott el idén. A Lecce vezérigazgatójáról, Pantaleo Corvinóról úgy tartják, jó szeme van a tehetségekhez, és a DAC korábbi támadója lehet az újabb felfedezettje. Ő arról beszélt a sajtónak, hogy hónapokon keresztül figyelték Krstovićot, és egyik korábbi felfedezettjét, Mirko Vucinicet is segítségül hívta.

"Azt mondtam Vucinicnek, hogy 10-12 millió eurót tevezek elkölteni rá" - árulta el a The Athletic Corvino c. lapnak. "Ő azt válaszolta, csináljam, de az igazság az, hogy végül csk 3,8 milliót kellett fizetnem."

Ezt a történetet Vucinic, aki szintén montenegrói válogatott, ugyancsak megerősítette. "Azt mondtam Corvinónak, hogy vegye meg akkor is, ha 10 milliót kérnek érte. Tudtam, hogy Nikole a képességeivel nagyon jól teljesítene a Serie A-ban" - vallotta az egykori játékos a La Gazzetta dello Sportnak, aki megfordult a Lecce mellett a Juventusban és az AS Romában is.

Elmondta azt is, hogy Krstovic belépője nem lepte meg, mivel egy jó munkabírású, kemény és sikerre éhes játékosról van szó. Az egykori horvát válogatotthoz, Alen Boksichoz hasonlította.

Corvino korábban még a Fiorentina vezetésében volt, amikor felfedezte a szintén montenegrói Stevan Joveticet. Jovetic dicsérte is földijét a Gazzettának, egy komplex csatárként írta le őt, széles repertoárral, aki a büntetőterületen rendkívül veszélyes.

A Lecce edzője, Roberto D'Aversa arról beszélt, hogy egy edzés volt Krstović mögött, amikor beállt a Fiorentina ellen a 72. percben, és a 76-ikban pedig már gólt ünnepelt, amellyel csapata egyenlített. Dícsérte, hogy a mozgásával mindig megtalálja a labdát a tizenhatoson belül, és emiatt a tehetsége miatt Filippo Inzaghihoz hasonlította.

A La Gazzetta dello Sport elismert újságírója, Andrea Ramazzotti azt írta róla, hogy a télen egy milánói derbi várható a megszerzéséért. "A montenegrói most a liga legnagyobb újdonsága" - írta, és szerinte az Inter és az AC Milan is figyeli egy ideje a csatárt.

Az Inter sportigazgatója, Piero Ausilio ott volt Leccében, amikor a csapat a Monzát fogadta. Ramazzotti szerint az a csapat, amelyik szeretné megszerezni Krstovićot, a korábbi árának többszörösét kell majd leperkálnia.

A nyár folyamán a Lecce 18 millióért adta el Morten Hjulmandot, Krstović jelentheti számukra a következő aranybányát.

(Sportnet)