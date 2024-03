Kuba segítséget kért az ENSZ Élelmezési Világprogramjától

Kuba a súlyos ellátási válság miatt segítséget kért az ENSZ Élelmezési Világprogramjától (WFP) - közölte hétfőn a CubaDebate állami médiacsoport.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A tájékoztatás szerint a kért segítséggel akarja biztosítani a havannai kormány a gyerekek ellátását államilag támogatott tejporral. A karibi szigetország februárban hozta nyilvánosságra, hogy veszélybe került az államilag szubvencionált program a hazai termelés akadozása miatt.

Egy, a WFP által küldött 375 tonna tejport szállító hajót a napokban várnak Brazíliából.

A kubai hatóságok februárban számoltak be arról is, hogy hiány keletkezett búzából is, ami miatt az ártámogatott kenyér mennyiségét is csökkenteni kellett.

A gyerekeknek szánt tej- és kenyér fontos elemei a kubai "jegyrendszernek", amelyet az 1959-es forradalom nyomán vezettek be, hogy elérhető áron biztosíthassák a lakosság ellátását alapvető élelmiszerekkel. A rendszer azonban a súlyos gazdasági válság miatt megingott. Kuba a koronavírus-járvány gazdasági hatásait és Donald Trump volt amerikai elnök idején szigorított szankciókat okolja a válságért.

(MTI)