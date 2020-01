Kuciak édesapjában azonnal felvetődött,hogy Kočner állhat a gyilkosság mögött!

„Azt mondtam magamnak, hogy nálunk ilyesmi nem történhet meg, hiszen működő bíróságaink, ügyészségeink vannak… Az ellenkezője volt igaz”

– jelentette ki Jozef Kuciak kedden a bíróság előtt. Hozzáfűzte: a fia is azt hitte, hogy egy ilyen típusú gyilkosságot Szlovákiában senki sem engedne meg magának. A vallomásában említést tett arról is, hogy Marian Kočner megfenyegette a fiát, amint arról korábban a média is beszámolt.

A bíróság elé állt Jana Kuciaková is, a szavait azonban egyáltalán nem lehetett érteni. A tanú eskütétele után a szenátus elnöke megkérdezte az ügyészt és az ügyvédeket, hogy hajlandóak-e eltekinteni a vallomástételtől. Mindkét fél igennel válaszolt. Ezt követően Kuciaková korábbi vallomását olvasták fel. Ebben kifejtette:

arra kérte a fiát, hogy ne írjon veszélyes témákról. Ő azonban azt válaszolta, azért teszi, amit tesz, hogy Szlovákiában jobb legyen az élet.

Ján Kuciak újságíró és a jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása ügyében jelenleg négy vádlott áll a bíróság előtt: Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Szabó Tamás és Miroslav Marček. A vád szerint Kočner rendelte meg a gyilkosságot, aki azért akart bosszút állni, mert Kuciak a gazdasági jellegű bűncselekményeiről cikkezett.



(TASR)