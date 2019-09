KUCIAK-GYILKOSSÁG: Andruskó és Szabó féltek tőle, hogy Marček kikotyog valamit

A kommunikációra az a nyomozó utalt az ügyiratban, aki a Peter Šufliarsky és Maroš Žilinka ügyészek, illetve Daniel Lipšic ügyvéd meggyilkolásának tervezése ügyében jár el. Andruskó és Szabó attól tartottak, hogy Miroslav Marček, aki a jelek szerint a lövész lehetett az újságírógyilkosság során, kikotyog valamit az ügyeikről olyasvalakinek, akinek nem kéne.

Andruskó telefonjában volt a telefonbeszélgetések rögzítésére alkalmas applikáció, de az egymás közti érzékenyebb kommunikációra ők is a Threema nevű alkalmazást használták. A bizonyítékok közt szerepelnek feljátszott telefonbeszélgetések és az alkalmazásból kinyert kommunikáció 2018 júniusa és szeptembere között, tehát nem sokkal azelőtt, hogy egy évvel ezelőtt Szabóékat letartóztatták volna Gútán, Andruskót pedig Komáromban.

"És izé, kipróbáltátok?" - kérdezte Andruskó Szabótól. "Persze, minden OK" - jött a válasz.

Olvasható kettejük beszélgetése szeptemberből, ami arra utalhat, hogy kipróbálták azokat a fegyvereket, amelyekkel az ügyészeket akarták megölni. Erre akkoriban kaphattak megbízást. A fegyverek Marčeknél voltak, akinél később meg is találták azokat. Tartottak is tőle, hogy a férfi azt megmutatja új barátnőjének.

"Miro a múltkor felmérgesített, mert az "ajándékot" elvitte a nőjéhez, nagyon lehordtam emiatt. Remélem, nem mutatta meg neki. Az a gond, hogy nagyon elkezdett bízni a nőben. Le kell ülnünk ezt megbeszélni vele, rá kell ijesztenünk..." - mesélte Szabó.

Ajándékként vélhetően a fegyvert nevezték, és nem is elsősorban attól féltek, hogy megmutatja azt a nőjének, hanem hogy valamint elárul a Kuciak-gyilkosságról. Amire volt is okuk, mert már kotyogott el mást is.

"Mirónak nem lehet mindent elmondani... múltkor arról mesélt a nőjének, hogy kirabolt egy üzletet. Most meg megint erre vár, mert nincs pénze..." - üzente Szabó Andruskónak, egy későbbi alkalommal pedig megint így írt: "El kell azt kérni vagy venni tőle, nem lehet nála, az nem játék. Nem is kell neki semmit mondani."

Szabó és Marček unokatestvérek. Előbbi nyomozó, utóbbi hivatásos katona volt korábban, de mindketten leszereltek. Különleges kiképzést kaptak, hajón is dolgoztak fegyveres őrként.

Andruskó gyakorlatilag a kezdetektől, Marček pedig idén áprilistól dolgozik együtt a rendőrséggel. Szabó Tamás csak annyit erősített meg a rendőröknek, hogy Andruskótól valóban megbízást kaptak az ügyészek megölésére, de azt tagadja, hogy bármiben részt vett volna.

(TV Markíza)