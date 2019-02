Kuciak-gyilkosság: „Az állami szervek segítsége nélkül valószínűleg nem történt volna meg a gyilkosság”

Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után tavaly néhány napra Szlovákiába érkezett a maffiával kapcsolatos cikkeiről ismert olasz újságírónő, Maria Grazia Mazzola is. Ő a riportban állítja, ezek a fotók igazolják, hogy Kuciakot már azelőtt megfigyelték, hogy tavaly februárban meggyilkolták volna.

A fotók tavaly február végén készülhettek, nem sokkal Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolása előtt. A sajtóban már egy ideje emlegetik az egykori SIS-ügynök, Peter Tóth nevét, aki állítólag a rendőrségen beismerte, hogy nemcsak Kuciakot, de más újságírókat is megfigyelt. A Denník N szerint Tóth azokat a képeket is átadta a rendőrségnek, amelyeket most az olaszok nyilvánosságra hoztak.

Tóth régi barátját, Marián Kočnert is bemártotta az ügybe, aki állítólag ezreket fizetett az újságíró megfigyeltetéséért. Az egykori SIS-ügynök vallomása szerint azt kellett figyelnie, hogy az újságírók nem tesznek-e olyat, amivel aztán hiteltelennek lehetne őket beállítani.

A képeken látható, ahogy Kuciak egy buszmegállóban várakozik munka előtt vagy után, továbbá az Aktuality szerkesztősége előtt, ami a munkahelye volt.

„A nyomozás további részében összpontosítani kell azokra a tényekre, hogy a megfigyelést végző személyek minden bizonnyal nem kompromittáló ügyeket jegyeztek fel, hanem a magánéletéről szóló információkat” – nyilatkozta Roman Kvasnica, Martina Kušnírová családjának ügyvédje, aki szerint minimálisan személyes adatok jogtalan gyűjtéséről van szó.

Kvasnica szerint nehéz megmondani, hogy az adathalmozást csupán egy ember végezhette-e, viszont a nyomozás minden bizonnyal ezzel az iránnyal is foglalkozni fog.

Az ügyvéd szerint azonban arról sem szabad megfeledkezni, hogy a rendőrségi adatbázisban is rákerestek Kuciak személyére.

„Számomra a legborzasztóbb megállapítás, hogy a szlovák állami szervek egykori vagy jelenlegi alkalmazottainak aktív segítsége nélkül minden bizonnyal nem történt volna meg a gyilkosság”

– tette hozzá Kvasnica.

Szintén adott a kérdés, hogy csupán egy ember volt-e Kuciak nyomában, vagy valaki más is részt vett a megfigyelésében. Néhány hónappal ezelőtt olyan információk jelentek meg, miszerint Miroslav Kriak, az Állambiztonsági Hivatal (ŠtB) egykori tagja is megfigyelte Kuciakot Kočner megrendelésére.

