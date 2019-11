Kuciak-gyilkosság: Elegendőek lesznek Kočner ellen a közvetett bizonyítékok?

Ismert, hogy jelen pillanatban a hatóságok nem rendelkeznek olyan közvetlen bizonyítékkal a gyilkosság megrendelőjének tartott Marian Kočnerrel szemben, ami perdöntő lehetne, mint például egy ujjlenyomat a gyilkos fegyveren, ellenben közvetett bizonyítékok sora áll rendelkezésre, amelyek együttesen utalnak erre.

Lipšic az erre vonatkozó kérdésre kifejti, hogy a büntetőrend nem állít semmilyen követelményeket a bizonyítékok kapcsán, amelyekre szükség van egy büntetőjogi tényállás alátámasztásához. "A bíróság a saját mérlegelése alapján értékeli a bizonyítékokat, úgy külön-külön, mint együttesen. A közvetlen bizonyítékoknak alapvetően nagyobb a súlyuk, mint a közvetetteknek" - húzta alá.

Elismerte, hogy a megrendelőt illetően közvetlen bizonyítékok állnak a rendelkezésükre. "Ez azonban nem jelenti azt, hogy olyan közvetett bizonyítékok, melyek egy egységes láncolatot alkotnak, és amelyek józan kételyek nélkül kizárnak más lehetséges alternatívát, ne volnának elegendők a bűnösség igazolásához" - hangsúlyozta.

Talán az egyik legfontosabb bizonyítékot jelentik azok a fotók, melyeket Peter Tóth készített Marian Kočner megbízásából Ján Kuciakról, és amelyeket megtaláltak egy pendrive-on Marian Kočnernél, valamint Alena Zsuzsová számítógépében is, emellett ugyanezek a fotók, melyeket a rendőrséggel együttműködő Andruskó Zoltán is felismert, mondván, Zsuzsová ezeket mutatta meg neki a megbízásukkor.

A kérdésre, mi történik, ha Kočner a bíróságon majd azt állítja, hogy a mobilját egy kávézóban felejtette, és akárki hozzáférhetett a benne lévő képekhez, Lipšic azt válaszolta, hogy teoretikusan ez is előfordulhat, mivel a tanúvallomások és más közvetett bizonyítékok soha nem vezetnek abszolút bizonyossághoz, ugyanakkor szerinte arra van szükség, hogy a bírót meggyőzzék és ki tudjon zárni minden józan kételyt a vádlott bűnössége kapcsán.

Példát is említett arra, amikor egy többszörös gyilkost közvetett bizonyítékok sora alapján ítéltek el: Ondrej Rigót, aki a 90-es években követte el a bűntényeket, és a DNS-vizsgálat még nem volt olyan szinten, mint ma. Szavai szerint képviseli egy olyan nő családját is, akit még a 90-es években erőszakoltak és gyilkoltak meg. Állítja, csak egy kevert DNS nyom áll rendelkezésére, melyben megtalálható az áldozat DNS-e és az elkövető spermamaradványa is. Hozzáteszi, hogy ez közvetett bizonyítéknak számít, mivel elviekben ilyen nyomot egy laboratóriumban is előállíthatnak, ugyanakkor ez nem számít józan kételynek.

Bizonyítékként lefoglaltak bankjegyeket is, és felmerül, hogy azokon miért nem találtak-e DNS nyomokat a megbízótól. Lipšic szerint azért nem, mert a DNS nyom degenerálódik, tehát tulajdonképpen elváltozik, és mivel a pénzt februárban fizették ki, de csak szeptemberben foglalták le, az eltelt idő megmagyarázza azt is, hogy miért nem lehetett felismerni más DNS-ét rajtuk, ha egyáltalán ott voltak.

Peter Tóth

A SME riportere rámutat, hogy a vádirat egyáltalán nem hivatkozik a Threema applikációban folytatott kommunikációra, Lipšic szerint viszont általánosan fogalmaz az elkövetők közti mobilos kommunikációról, amit a tárgyaláson ismertetnek majd. "A vádirat nem helyettesíti a tárgyaláson lefolytatandó bizonyítási eljárást, sem az ügyész záróbeszédét" - fogalmazott.

Véleménye szerint nincs ok azt feltételezni, hogy Peter Tóth néhány hónap alatt manipulált volna több ezer üzenetet a Threema applikációban, különösen úgy, hogy erre nem is volt indítéka, mivel Kočner bizalmasának számított.

Hogy mikor jöhetett el, az a törés, aminek következtében Tóth átadott egy autót a rendőrségnek, melyben megtalálták Kočner iPhone-ját a Threema-üzenetekkel együtt, Lipšic véleménye az, hogy akkor, amikor Kočner az egyik üzenetében, amit Tóth számára juttatott ki a börtönből, Alena Zsuzsová helyzetéről érddeklődött, hogy adott esetben biztosíthasson számára alibit. Lipšic szerint Tóthnak ekkor eshetett le, hogy Kočner lehet a Kuciak-gyilkosság megrendelője.

A teljes interjú elolvasható a SME oldalán.

