Kuciak-gyilkosság: itt vannak a részletek, hogyan egyezkedett Kočner és Zsuzsová az emberölésről

A Kuciak-gyilkosság megrendelésével megvádolt Marian Kočner ellen felhozott bizonyítékok egyike a Threema nevezetű applikáción keresztül folytatott kommunikációja csalijával és társával, Alena Zsuzsovával. Az emberölés kifejezést gondosan kerülték, de azért folytak a félreérthetetlen utalgatások a Kuciak-gyilkosságra. A DenníkN erről számol be részletesen.

A nagymácsédi vérengzés napján sem Kočner, sem pedig Zsuzsová nem írta le azt a szót, hogy "gyilkosság", de még csak Ján Kuciak nevét sem. Ennek ellenére a két személy olyan témákat feszegetett, amit a nyomozók és az ügyészek összefüggésbe hoznak a kettős gyilkossággal. Szó esik itt mindenféléről, még az álmoskönyvről is, ami a kihulló fogakkal kapcsolatban halált jelez.

A Threema alkalmazásból kiderült, a páros miről levelezgetett közvetlenül a tavalyi nagymácsédi tragédia előtt, majd közvetlenül utána, valamint akkor, amikor már pár nappal később a közvélemény értesült a történtekről.

Kočner ellen nem csupán a Zsuzsovával folytatott üzenetváltások szóltak, hanem közvetett bizonyíték ellene a hatóságokkal együttműködő Andruskó Zoltán vallomása is. Ő az a személy, akinél a komáromi nő megrendelte a gyilkosságot. Zsuzsová nem tudta pontosan, az mikor lesz végrehajtva, mert a gyilkosok helyzetét a zord időjárás bonyolította. Tavaly februárban ugyanis sok hó esett és rendszeresen fagyott is.

Az oknyomozó újságírót és jegyesét február 21-én este fél kilenc körül lőtték le, de a gyilkosok már két nappal korábban készen álltak a bevetésre. Akkor azonban látták, hogy Kuciak menyasszonya is otthon tartózkodik, ezért visszahúzódtak. Azt valószínűsítették, hogy Martina Kušnírová később távozik otthonról.

Február 12-én Kočner azt írta Zsuzsovának: "Az USB-kulcson foglalkozol a lakás belső terével is?" "Persze, ...és a projekt állítólag már a héten elkészül." - válaszolt Zsuzsová. "Ok" - nyugtázta a zűrös nagyvállalkozó.

A szövegben szereplő USB valószínűleg Kuciakot jelöli. Peter Tóth, az újságírók megfigyelésével megbízott, az üzletembernek dolgozó egykori titkosszolga ilyen pendrive-on adta le a megrendelt anyagokat Kočnernak, aki azokat eljuttatta Zsuzsovának, ami alapján a gyilkosok tájékozódtak a likvidálandó személlyel kapcsolatos tudnivalókról.

Február 18-án Kočner megjegyzi Zsuzsovának:

"Azzal az USB-vel talán nem sikerült tenni semmit." De igen, mondja a vállalkozónak dolgozó komáromi nő, "csak Valentin-nap volt, és aztán kiba.ott hó... a loading már 90 százalékos". Ezt a választ Kočner egy "Hm"-mel nyugtázta. "Azt hiszed, hogy csak viccből vagyok kiakadva erre a ku.va hóra? Kibírjuk és minden meglesz" - írta Zsuzsová. A gyilkosságra három nappal később került sor.

Azon a napon, február 21-én kora reggel Kočner írt Zsuzsovának, hogy biztosan jól kialudta magát. Amikor a nő felkelt, egy álomról számolt be a balhés üzletembernek.

"Egy szörnyű álmom volt, kiestek a fogaim. Három első fogam alul...szörnyen sírni kezdtem, mihez kezdek így, ha szétesek mint egy leprás" Ezen a napon főleg erről az álomról esett szó köztük. Zsuzsová még meg is nézte az álmoskönyvben, mit jelent ez az egész. "Anyukám azt mondja most, hogy úgy tudja, ha valaki a fogak kieséséről álmodik, akkor valaki meghal -.- .“

Kočner csak annyit reagált erre: "Nyugi" De Zsuzsová csak hajtogatta tovább, hogy ez halált jelent. "Az álomfejtés könyve is azt írja, valaki meg fog halni." Később, de még mindig délelőtt Kočner megkérdezte Zsuzsovától:

"Mész fogorvoshoz? Ellenőrizze le, hogy nem mozog-e valamelyik :D “ Erre Zsuzsová azt válaszolta: „:D:D természetesen...mondtam neked, hogy ma megyek ügyeket intézni"

Délután Zsuzsová újabb üzenetet küldött partnerének: "Ma félek elaludni." Mire Kočner: "Miért? Voltál a fogdokinál és azt mondta, skorbutban szenvedsz???"

Erre Zsuzsová küldött egy képet, amihez a rendőrség nem tudott hozzáférni. A vállalkozó pár órával később ezt az SMS-t írta:

A vád szerint 50 ezer euró volt a díj, amit Kočner fizetett Zsuzsovának a gyilkosságért. "Nem, ennyi biztosan nem, ezt már mondtam, hogy az árat még kiigazítjuk!! Úgy, hogy mindenki elégedett legyen" reagált Zsuzsová. És folytatta a fogaival kapcsolatos beszámolóját: "Egész nap zsibbadnak a fogaim. Arra várok, mikor esnek ki." Este, körülbelül egy órával a gyilkosság előtt megint a "fogas" kérdéssel hozakodik elő. Azt írja, állandóan a nyelvével ellenőrzi, hogy megvannak-e a fogai."

19:41-kor váratlanul egy olyan kérdéssel hozakodik elő a nő, ami a szövegkörnyezetből kissé kilógott. "Azt a második meghatalmazást mindenképpen el kell vinni a közjegyzőhöz? Anélkül nem lehet aláírni? Sokkal gyorsabb és olcsóbb lenne úgy." A vád szerint Kočner azt kérte, hogy Ján Kuciakot rabolják el és úgy öljék meg, hogy a hullát ne találják meg. Elképzelhető, hogy a jelzett rész erről szólt.

"A közjegyzőnél kell, feltétlenül" - válaszolta a vállalkozó.

20 perccel a gyilkosság előtt a havas időjárásról egyeztetett a két személy. ""Brutálisan fagyni fog. Ezért kérdezem, hogy ezzel b.szakodjunk-e." - üzente Zsuzsová. Erre az SMS-re Kočner már nem reagált. Emberrablásra aztán nem került sor. A gyilkosok az áldozatok holttestét a nagymácsédi házban hagyták.

Andruskó vallomása szerint a két elkövető, Miroslav Marček és Szabó Tamás Nagymácsédról jövet megálltak nála, hogy értesítsék őt a fejleményekről. Éjjel le is adta a drótot, megírta Zsuzsovának, hogy defektet kapott. Ez volt a jel, hogy már megtörtént a dolog.

Zsuzsová reggel 7:26-kor leadta a drótot:

"Elment a p.csába." Kočner visszakérdezett: "Mi van? Elolvadt a hó?" Zsuzsová a fogas sztorijába ragadva reagált: "1 már tényleg kiesett. Gyűjtsd a lóvét a fogorvosra. Ez amiatt van, mert idegesítesz és egész éjjel csikorgatom a fogaimat."

A korábbi üzenetek alapján világos, hogy valakinek a haláláról beszélt a nő. Erre Kočner csak ennyit jelzett: „ :D .“ De a partnere folytatta: "P.csába is. Ha még egy kiesik, olyan fogakat akarok, amilyen Plačkovának van!!! :D:D:D:D.“ - utalt az aránylag ismert infuencer rágószervére.

Andruskó a vallomásában beszámolt arról, hogy február 22-én reggel felkereste Zsuzsovát Komáromban, és elmondta neki, mi történt. Azt is, hogy a gyilkosok Martinát is megölték, ami nem volt a terv része. Erre Zsuzsová nagyon felmérgedt. Aznap Kočnernak bírósági tárgyalása volt a hamis váltók ügyében, ezért megbeszélték, hogy Pozsonyban az Auparkban találkoznak. Így is lett, aztán a vállalkozó felkeresett egy bankot, és ismét összefutott Zsuzsovával, aki aztán Andruskónak Komáromban átadott 50 ezer eurót. Este még érdeklődött Kočner, hogy rendben megérkezett-e.

Innentől kezdve azt várták, mikor derül fény a nagymácsédi kettős gyilkosságra. Most már tudjuk, hogy február 21-től számítva teljes öt napig tartott, míg az első cikkek megjelentek erről a szörnyűségről. Ez azért is lehetséges, mert a két fiatal az esküvőjüket tervezte, és lelki felkészülést terveztek azona hétvégén, így senki nem kereste őket.

Zsuzsová és Kočner előszeretettel foglalkozott a numerológiával és a jóslással. Február 24-én a nő azt írta társának: "Mi is az a szám, amit állandóan számolgatsz?" "13 vagy 21" - érkezett a válasz. "Tényleg szerencsét hoz neked :D még akaratlanul is." - írta Zsuzsová. Ez a (február) 21-es számra vonatkozó megjegyzés azzal az általánossággal hozható összefüggésbe, hogy egy gyilkosságot annál nehezebb kideríteni, minél később találják meg a holttestet.

A Kuciak-gyilkosságról elsőként a DenníkN számolt be február 26-án reggel 8:41-kor. Zsuzsová már 8:43-kor küldött egy SMS-t a társának, csak annyit, hogy .

Kočnernak a nyitrai haverja, Norbert Bödör is írt aznap reggel, mintha csak magyarázni szeretné, mi történhetett Kuciakkal: "Ő egy nagy orosz témát b.szogatott, ami nagy pénzről szólt." Pár perccel később Peter Tóth is írt a főnökének:

"Tesóm, remélem, az, ami történt, ahhoz nincs közünk." Erre Kočner kapásból visszaírt Tóthnak, felhasználva azt az "okosságot", amit az előbb küldött neki Bödör: "Debil. A fejedre estél? Valami nagy orosz témát b.szogatott."

Aznap aztán Bacsfán találkozott Zsuzsová és Kočner. Ez a randevú egy újabb pénzösszeg átadásával lehet összefüggésben, mert miután a két végrehajtó, Marček és Szabó rádöbbentek arra, hogy az egész ügyből mekkora botrány kerekedett, még több pénzt kértek Zsuzsovától. Aki meg ez ügyben a társához, a gyilkosság kitervelőjéhez fordult. Később aztán a komáromi nő a pótlólagosan kért összeget is leszállította a gyilkosság elkövetőinek.

(DenníkN)