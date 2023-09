Kuciak-gyilkosság: Kočner és Zsuzsová telefonját kérik az ügyészek, benyújtották a 115 oldalas fellebbezést!

Májusban első fokon másodszor is felmentették a Kuciak-gyilkosság, illetve az ügyészek meggyilkolása megrendelésének vádja alól Marian Kočnert. Az akkori ítélet a korábbiakhoz képest tulajdonképpen annyiban változott, hogy Alena Zsuzsovát határozta meg ezek megrendelőjeként, aki 25 év letöltendő börtönt kapott.

Marian Kočner (Fotó: TASR)

A Speciális Ügyészség már akkor fellebbezett, a részletes fellebbezés, melyet pénteken nyújtottak be, 115 oldalas. Az Aktuality.sk írta meg Matúš Harkabus ügyészre hivatkozva, hogy a fellebbezésben új bizonyítékokkal is érvel, melyek nem voltak ismertek az első fokú ítélet meghozatalakor, valamint bizonyos már meglévő bizonyítékok egyoldalú értelmezéséről, illetve a helyzetértékelésről Kočber javára, végezetül pedig némely, Kočnerre nézve terhelő bizonyíték figyelmen kívül hagyásáról. Az új bizonyítékokat viszont az eljárás jelenlegi szakaszában nem kívánta részletezni.

Régóta szó van arról, hogy a techológia az elmúlt években fejlődött annyit, hogy Kočner és Zsuzsová telefonjából mára további adatokat tudnának kinyerni, amelyeket esetleg üzenetváltáskor töröltek, és mostanáig nem sikerült visszaállítani. A problémát e téren az jelenti, hogy a bíróság a vizsgálati szerveknek nem adta ki a mobiljaikat, az újabb elemzések ezáltal nem állnak rendelkezésre. Harkabus közölte, hogy már négy hónapja kérték a bíróságot a mobilok kiadására.

Kočner esetében a bíróság arra jutott, nem állt rendelkezésre elég bizonyíték arról, hogy ő rendelte meg a gyilkosságot, így a bíróság úgy ítélte meg, hogy Zsuzsová a tudomása nélkül cselekedhetett. A szenátus két bírója gondolta így, a harmadik, Jozef Pikna viszont meg volt győződve Kočner bűnösségéről is. "A bizonyítékokból következik, hogy Alena Zsuzsová csodálta Marian Kočnert.a viszonyuk intenzív volt, személyes ügyeket is oldottak. Pénzügyileg is támogatta, a viselkedését bizonyos szinten ellenőrizte. A bizonyítékok értékelésekor így abból a feltételezésből kell kiindulnunk, hogy Marian Kočner alapvető befolyással volt Alena Zsuzsovára" - írta a különvéleményében.

(Nový Čas)