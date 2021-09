Kuciak-gyilkosság: Korai volt az öröm Kočner ész Zsuzsová részéről, a Legfelsőbb Bíróság alaposan kivesézte a felmentő ítéletet

Peter Paluda, a Legfelsőbb Bíróság bírója, aki júniusban megsemmisítette a Specializált Büntetőbíróság Marián Kočnert és Alena Zsuzsovát felmentő ítéletét, már egy héttel azután nagyon kritikusan nyilatkozott az első fokú bírósági döntésről. Elmondta, korábban is volt már tapasztalata a Specializált Büntetőbíróság Ružena Sabová által vezetett szenátusával, trehánynak és felületesnek nevezte a hozzáállásukat. Paluda szerint Sabová volt az, aki egyszer első körben felmentett egy gyilkost, majd miután a Legfelsőbb Bíróság az újratárgyalásra utasította, már bűnösnek találta az elkövetőt.

Az ítéletet három hónappal a tárgyaás után adták ki írásos formában, meglehetősen terjedelmes, 122 oldalas - írja a Denník N. Ebben Paluda kifogásolja többek között, hogy első fokon nem vizgáltak meg minden, az ügyész által javasolt bizonyítékot, és ezt kellőképpen nem is indokolták meg. Kiemelték, hogy a tényállás megállapítása nem volt megfelelő, az első fokú szenátus nem vizsgálta meg kellőképpen az eset minden körülményét, döntésének indoklása nem közérthető és áttekinthető, ne vizsgált meg minden beterjesztett bizonyítékot, amit pedig igen, azt helyenként nem épp a Büntetőrendnek megfelelően.

A Legfelsőbb Bíróság például arra utasította az első fokú szervet, hogy bizonyítékként vizsgálja meg a Kočner és Zsuzsová közti üzenetváltásokat, melyekkel Ján Kuciak cikkeire reagálva az újságírót rühnek nevezték, és gyakorta írták azt is, hogy viszketnek tőle. Kočner például "patikába" is elküldte a nőt, hogy szerezzen neki rá valami "gyógyszert".

Az ügyész beterjesztette a Komenský Egyetem Bölcsészkarának elemzését is a Threema applikációban folytatott üzenetváltásokról. A szakemberek szerint Kočner sürgette Zsuzsovát, hogy mielőbb hajtsák végre a gyilkosságot. Rámutatnak ugyanis, hogy semmilyen bőrbetegségük nem volt, és Zsuzsová valójában nem ment el a patikába krémet venni.

Erről az ún. viszketegségről viszont nem csak úgy a levegőbe beszéltek, hanem konkrét utalásokat tettek. "Figyelj, ugyanez az orvos gyógyította azt a tavalyelőttit is és kiváló munkát végzett. Jól tudod magad is. Ezért vagyokbiztos benne, hogy most is megtalálja a gyógyírt" - nyugtatta Zsuzsová Kočnert.