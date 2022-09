Kuciak-gyilkosság: Pénteken nem állnak bíróság elé Kočnerék

Elmarad a Kuciak-gyilkosság, valamint az ügyészek tervezett meggyilkolásának péntekre tervezett bírósági tárgyalása.

Fotó: TASR

Katarína Kudjáková, a bazini Specializált Büntetőbíróság szóvivőjének tájékoztatása szerint a szenátus elnöknőjének munkaképtelensége miatt kerül sor a halasztásra.

Az újságíró és jegyese megölésének ügyében a bíróság Marian Kočner és Alena Zsuzsová bűnösségéről dönt, akiket eredetileg felmentett a bíróság, a Legfelsőbb Bíróság viszont tavaly májusban visszautalta az ügyet újratárgyalásra. Eddig három jogerős ítélet született: Miroslav Marčeket és Szabó Tamást 25, Andruskó Zoltánt pedig 15 éves szabadságvesztésre ítélték.

A Maroš Žilinka jelenlegi főügyész, Daniel Lipšic jelenlegi speciális ügyész, valamint Peter Šufliarsky egykori főügyészhelyettes tervezett megölésének ügyében négy személyt vádolnak: Marian Kočnert, Alena Zsuzsovát, Dušan Kracinát és Darko Dragičot. Szabó Tamással külön eljárásban foglalkoznak. A vád szerint Kočner 2017 őszén rendelte meg Žilinka és Lipšic megölését.

Pénteken reggelre tervezték Szabó Tamás ügyének bírósági tárgyalását is, de a fent említett ok miatt az is elmarad.



TASR/para