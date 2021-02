A Kuciak-gyilkosság új bizonyítéka lehet Zsuzsová rettentő magas pulzusa. Az akkora volt, mint egy Forma-1-es pilótának

Ján Kuciak oknyomozó újságírót és jegyesét, Martina Kušnírovát három évvel ezelőtt, 2018. február 21-én gyilkolták meg nagymácsédi otthonukban. A ravaszt Miroslav Marček húzta meg, aki beismerő vallomást tett a bíróságon. Szabó Tamás volt a sofőrje, őt is elítélte a Legfelsőbb Bíróság, de ő fellebbezést nyújtott be. Andruskó Zoltán volt a gyilkosság közvetítője, aki a kezdetektől fogva együttműködött a rendőrséggel. A vád szerint a gyilkosságot Marian Kočner utasítására Alena Zsuzsová rendelte meg. A Specializál Büntetőbíróság tavaly szeptemberben mindkettőjüket felmentette arra hivatkozva, hogy nem sikerült minden kétséget kizáróan igazolni a bűnösségüket. Az ügyész fellebbezést nyújtott be a határozat ellen. Ebből az anyagból szemlézgetett a Sme lap.