Kuciak-gyilkosság: Újra meghallgatják Andruskót

Hétfőn újra a Kuciak-Kušnírová kettős gyilkosságot vizsgáló Specializált Büntetőbíróság szenátusa elé állítják Andruskó Zoltánt, aki 2018 szeptemberi letartóztatása óta együttműködik a rendőrséggel, elismerte bűnrészességét abban, hogy ő szerezte meg Alena Zsuzsová megkeresésére a két végrehajtót, Miroslav Marčeket és Szabó Tamást.

Andruskó Zoltán

Andruskó vallomását kétségbe vonja az utóbbi időben a bíróságon is vallomást tevő Zsuzsová és a gyilkosság megrendelésével vádolt Marian Kočner is. Zsuzsová például állítja, hogy Andruskó továbbra is pénzzel tartozik neki, és azt nem dolgozta le a gyilkossággal.

Kočner a Miroslav Marček és Andruskó vallomása közti ellentmondásokra hívta fel a figyelmet, és arra, hogy nem tudták megmondani, a gyilkosságok után mennyi pénzt kaszáltak még.

A Kuciak család ügyvédje, Daniel Lipšic szerint viszont Andruskót semmi nem motiválta arra, hogy vallomást tegyen az ügyben, és hazudjon. Lipšic szerint Andruskó nem tudhatta, milyen bizonyítékokat tárnak még fel, és kockáztatott volna, ha Zsuzsovát megjelöli a gyilkosság egyik megrendelőjének, majd a végén kiderül, hogy az egész máshogy történt.

Ismét beidézték Dušan Mikulaj kriminalisztikai és információs technológiai szakértőt is, a ki június végén kizárta, hogy valaki módosítást eszközölt volna Marian Kočner mobiltelefonjaiban és Threema-alkalmazásában.

A bíróságon elmondta, hogy elméletileg lehetséges, hogy az alkalmazásba utólag írjanak bele üzeneteket, ahogy azt Marian Kočner és Alena Zsuzsová vádlottak állítják, ez azonban nyomokat hagyna. Ilyen nyomokat viszont Mikulaj nem talált.

A szakértő legutóbb továbbá azt is elmondta, hogy a Threema-alkalmazáson keresztül elküldött üzenetekhez egy alfanumerikus kód is létrejön, amely az üzenetek törlése után is megmarad. A Kočner telefonjában talált kódok megegyeznek azokkal, amelyeket Zsuzsová telefonjában találtak.

Az ügyben eddig két személyt ítéltek el: Andruskó Zoltánt 15 évre, míg a lövéseket saját bevallása szerint leadó Miroslav Marčeket 23 évre - az ő esetét azonban a Legfelsőbb Bíróság még megvizsgálja.

