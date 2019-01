Kuciak-gyilkosság: Zsuzsová befolyásos emberekkel állt kapcsolatban – Danko és Glváč is köztük lehetett

A Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított Alena Zsuzová az utóbbi években több befolyásos emberrel is kapcsolatban volt – írja a Denník N a nyomozásból származó információkra hivatkozva.

A hírportál szerint a nyomozók Zsuzsová mobiltelefonjának és számítógépének átvizsgálását követően szereztek tudomást arról, hogy a gyanúsított befolyásos emberekkel állt kapcsolatban. Zsuzsová archiválta a velük készült beszélgetéseket, és nem kizárt, hogy zsarolásra használta fel őket.

René Vanek főügyészhelyettes megerősítette, hogy 2013-ban a Messenger applikáción keresztül megszólította őt egy ismeretlen nő. Állítása szerint ezt követően néha írkodtak egyszerű, magánjellegű témákról.

„Ali Ajuška néven jelentkezett, és soha nem tudtam az igazi nevét, valamint azt sem, hogy kivel van kapcsolatban. Sosem találkoztam vele személyesen“ – állítja Vanek. A Denník N szerint utolsó kommunikációjuk három nappal Zsuzsová letartóztatása előtt történt. Jaromír Čižnár főügyész állítólag már felszólította Vaneket, hogy magyarázza meg a történteket. A Főügyészség szerint Vaneknek nincs és nem is volt befolyása a Kuciak-gyilkosság kivizsgálására.

A gyanúsított továbbá Martin Glváčcsal, a parlament alelnökével is kommunikálhatott: szöveges üzenetek mellett fotókat is küldözgettek. Zsuzsová állítólag a nyomozóknak is beszélt a Glváčcsal való kommunikációról, a parlament alelnöke azonban tagadja, hogy valaha kapcsolatban állt volna a nővel.

Zsuzsová a Sme rodina elnökével, Boris Kollárral is kapcsolatban állt. Megközelítőleg tíz évvel ezelőtt találkozgattak is – a Denník N szerint Kollár pénzt is adott neki. A politikus Zsuzsová őrizetbe vétele után beismerte, hogy találkozott vele korábban.

A Kuciak-gyilkosság megrendelésével gyanúsított nő Juraj Drobát, Pozsony megye elnökét, valamint Andrej Danko házelnököt is ismerősének titulálta. Droba tagadja, hogy találkozott volna a nővel, csupán elektronikus módon kommunikáltak. Danko tagad mindenféle kommunikációt Zsuzsovával – állítása szerint sosem találkozott vele és nem is látta.

Tavaly felröppent a hír, hogy Zsuzsová az egykori belügyminiszterrel, Daniel Lipšiccel is kommunikált – a jelenleg ügyvédként tevékenykedő Lipšic azonban az egészet lejárató kampánynak titulálta.

