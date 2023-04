Kulcsár Tibor kapta az idei Szent György-díjat

A Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet tagjai ünnepélyes keretek között adták át a Szent György-díjat a dunaszerdahelyi Vermes-villában. Idén a kitüntetett Kulcsár Tibor templomatya, a helyi katolikus plébániaközösség gazdasági tanácsának tagja lett.

A Paraméter felvételei - További képekért kattints!

A városvédő egylet alapította díjjal azokat a személyiségeket ismerik el, tüntetik ki, akik Dunaszerdahely város egyházi, kulturális és társadalmi életében elévülhetetlen munkásságot fejtenek, fejtettek ki, illetve életpéldájukkal a magyar közösség meghatározó alakjai.

Az ünnepélyes díjátadón elsőként Hájos Zoltán polgármester szólalt fel, aki köszöntötte a jelenlévőket, majd elmondta, akik eddig átvették a Szent György-díjat, azok mind köztiszteletben álló személyek, és kimagasló munkát végeztek Dunaszerdahely város közéletében.

A díjazott személyét Kiss Róbert tb. kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke, Dunaszerdahely város díszpolgára fedte fel. „Kulcsár Tibor 1960. április 16-án született, a napokban töltötte be 63. életévét. Egész gyermekkorától töretlenül hűséges katolikus vallásához. 2000 óta – 23 éve – tölti be a templomatyai tisztséget és tagja a plébániaközösség gazdasági tanácsának. Neve összefonódott a dunaszerdahelyi Római-Katolikus Egyházközség életével, minden területen segíti a plébánia mindennapjait. Templomatyaságának első évtizedében felügyelte, szervezte a Dunaszerdahely városától kapott új plébániaépület átépítését, a Szent György-templom teljes külső és belső generáljavítását, festését, padok felújítását, a karzat újjáépítését, új sekrestye építését, és az orgona javítását. Majd a sikabonyi új templom építésének az irányítását, munkálatainak mindennapos koordinálását vette kézbe. Ennek köszönhetően 2014-től Sikabonyban is naponta megszólal a déli harangszó, mely imára és rendszeresen szentmisére hívja a városrész híveit. Az ő vezetésével a templom kórusa is elkészült, hogy Isten háza minél több embert tudjon befogadni. Kulcsár Tibor testvérünk nemcsak a kőből épült templomaink építője, hanem a plébániaközösség oszlopos tagja – aki szükség szerint mint szolgálattevő segít a szentmisékben, kiveszi részét a plébánia rendezvényeinek megszervezésében“ – méltatta a díjazottat.