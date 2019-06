„Küldj magadról képet, de ne legyen rajta az arcod”- Kamasznap Vásárúton

Csütörtökön Szentivánéji ünnepség zajlott a helyi József Attila Alapiskolában. A gyerekek rózsát gyűjtöttek, virágdíszeket készítettek, tüzet raktak, kézműveskedtek. Az egész éjszakát az iskolában töltötték, hálózsákba bújva tértek nyugovóra. Előtte azonban még sort kerítettek a tűzugrásra, s az éjféli harangszó megkondulása után csendesedtek el.

A péntek a Kamasznap nevet kapta. Külön programok várták az alsó és a felső tagozatos diákokat egyaránt. A reggeli órákban egységesen Bognár Attila hegymászó előadását hallgathatták meg a gyerekek, majd később a kisebbek irodalmi érzékenyítő workshopon vettek részt, megannyi információt kaptak az alkoholfogyasztás veszélyeiről, majd egy könnyedebb, Utazz bátran! című élménybeszámolót hallgattak végig. Ez idő alatt az idősebb tanulók a kábítószer használatának hatásairól tanultak, majd szexológiai előadáson vettek részt, a nap zárásaképp a virtuális világ rejtelmeivel ismerkedtek meg.

Vályi Horváth Erika és Urbančok Larisa megannyi hasznos tanáccsal látta el a diákokat. Tisztázták többek közt a social media, a blogolás, a vlogolás és az influencer kifejezések jelentését. Urbančok Larisa, lélekkoordinátor elmesélte a diákoknak saját történetét. Azt, hogy honnan indult, s hova jutott el. Felhívta a hallgatósága figyelmét arra, azért, hogy „celebek“, ismert személyiségek, influencerek, azaz véleményvezérek legyenek, rengeteget kell dolgozniuk. Többször hangsúlyozta, figyeljenek oda arra, mit tesznek közzé magukról az internetes hálón, illetve fordítsanak óriási figyelmet a személyes beszélgetéseik tartalmára is, hiszen sosem lehet tudni, ki és mikor él vissza azzal.

„Küldjetek magatokról akár szexi fotót is, de a fejetek ne legyen rajta! Úgy is lehettek érdekesek, hogy nem tesztek ki mindent az ablakba“- hangzott el több ízben.

Ennek kapcsán az előadó portálunknak elmondta, úgy véli, butaság lenne a részéről, ha azt feltételezné, hogy a tizenévesek nem küldözgetnek magukról fotókat az éppen aktuális szerelmüknek, vagy épp egy barátjuknak.

„Nem viselek szemellenzőt. Reálisan látom a dolgokat. Hiába szajkóznám azt a fiataloknak, hogy nehogy ilyen dolgot tegyenek, nem érnék el vele semmit. Sőt! Annál inkább vonzó lenne a számukra. És valljuk be, mi, felnőttek is szoktunk fotót küldeni magunkról a párunknak. Nincs is ezzel semmi baj, csak a helyén kell kezelni ezeket a dolgokat. Ha a fiúk/lányok arca nem látszik ezeken a képeken, nem felismerhetőek“- hangzottak el Urbančok Larisa szavai.