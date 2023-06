Külföldre vittek egy csomó életmentő gyógyszert a patikák, az ügyészség megkezdte a vizsgálatot ellenük

Mint arról nemrég írtunk, idén február és április között 4,1 millió euró értékben vittek ki illegálisan gyógyszert Szlovákiából külföldre. Ilyen illegális gyógyszerkivitelt dokumentáltak 17 patikában, Pozsony, Nyitra, Besztercebánya, Kassa és Eperjes megyékben. Az illegális exportra először az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet (ŠÚKL) figyelt fel.

A legfrissebb információk szerint a Beszercebányai Kerületi Ügyészség vizsgálatot indított ezügyben.

A ŠÚKL szerint leginkább citosztatikus, azaz tulajdonképpen kemoterápiás, továbbá immunszupresszív (immunrendszert gátló) és immunoglobulinokat (ellenanyagokat) kötöttek ki külföldön.

Az intézet azt is elárulta, célirányos ellenőrzéseket tartottak a gyógyszertárakban, és ebben a 17-ben igazolódott be az illegális biznisz. Az ellenőrzés során fény derült arra is, hogy a gyógyszertárak meghamisított vagy újból felhasznált orvosi receptekkel rendeltek gyógyszereket az ún. sürgősségi rendszerből, amiket aztán további gyógyszertárakba közvetítettek.

"A hazai verifikációs rendszerben megadott specifikus adatok alapján nyomon következő minden csomag gyógyszer útja, ebből derült ki, hogy a gyógyszereket külföldre adták el" - szögezte le Peter Potúček, a ŠÚKL igazgatója.



