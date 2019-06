A külföldről történő szavazás lehetőségéről tárgyalt a parlament 

Martin Klus (SaS) képviselő felszólalásában elmondta, hogy a tervezett változtatásokat Denisa Saková (Smer-SD) belügyminiszter, Miroslav Lajčák (Smer-SD) külügyminiszter és Peter Pellegrini (Smer-SD) kormányfő is támogatja. Pellegrini csütörtökön kijelentette, hogy a belügyminisztérium kidolgozza a törvénymódosítási javaslatot. „Átfogó módosításra van szükség, hogy az összes választásra vonatkozzon. Az államfőválasztás kétfordulós, ezért itt még mérlegelnünk kell a megvalósítás módját. A parlamenti választáson pedig már most is lehet külföldről szavazni, ezt az összes választásra szeretnénk kiterjeszteni. A szavazatukat postai úton adhatnák le a külföldön élők” - tette hozzá Pellegrini.

Pénteken lesz az utolsó ülésnap a nyári szünet előtt, a képviselők már csak néhány programpontot vitatnak meg és zárt ülésen meghallgatják a katonai hírszerzés és a Szlovák Információs Szolgálat tevékenységéről szóló jelentést. Azokra a programpontokra, amelyeket nem sikerül megvitatni, már csak a szeptemberi ülésen térnek vissza a képviselők.

TASR