Külföldről visszatérve nem kell karanténba vonulniuk azoknak, akik egészségügyi okok miatt nem oltathatják be magukat

Azoknak a személyeknek, akik egészségügyi okok miatt nem oltathatják be magukat koronavírus ellen, nem kell majd karanténba vonulniuk, miután visszatértek külföldről. Ezt viszont igazolniuk kell, emellett 72 óránál nem régebbi RT-PCR-teszttel kell rendelkezniük – figyelmeztet a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) a péntektől (július 9.) életbe lépő rendeletre.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Azoknak, akik nincsenek beoltva, péntek reggel 6-tól külföldről való visszatérést követően 14 napos karanténba kell vonulniuk, ezt viszont az ötödik napon elvégzett negatív RT-PCR-teszttel meg lehet szakítani, és vannak bizonyos kivételek is.

A 12 éven aluli gyerekeknek nem kell leteszteltetniük magukat, számukra a karantén akkor ér véget, amikor a háztartás többi tagjának is. A karantén az egy háztartásban élő azon személyekre is vonatkozik, akik nem jártak külföldön, és akárcsak a gyerekek esetében, számukra is akkor ér véget a karantén, amikor a háztartás többi tagjának.

Nem kötelező karanténba vonulniuk a 12 és 18 év közötti személyeknek, illetve azoknak, akik már megkapták a két oltást, amennyiben a közös háztartásban élő személyek közül senkire sem vonatkozik a kötelező karantén. Ugyanez vonatkozik a nem beoltott szlovák állampolgárokra, akik állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek a szomszédos ország nyitott határátkelőhelyétől számított 100 kilométeres körzetben. Nekik elegendő hét napnál nem régebbi negatív RT-PCR-tesztet felmutatniuk.

Szintén nem vonatkozik a karantén azokra a nem beoltott személyekre, akik ezidáig is kivételt képeztek, ilyenek például a repülők, vonatok legénysége, a teherszállítmányozó sofőrök vagy a temetkezési vállalatok alkalmazottai. Ezeknek a személyeknek viszont rendszeresen be kell magukat regisztrálniuk az eHranica alkalmazásba.

Péntektől kötelező karantén vár azokra a nem beoltott személyekre is, akik csupán rövid időre, házasságkötés céljából érkeznek Szlovákiába vagy hagyják el az ország területét. Közeli hozzátartozó temetésen való részvétel esetén viszont nem kell karanténba vonulni, amennyiben a nem beoltott személy 72 óránál nem régebbi negatív RT-PCR-tesztet mutat fel.



TASR/para