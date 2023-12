Különleges előadással készül a Komáromi Jókai Színház, elsőként csatlakozik az autistabarát intézményekhez

Különleges előadással készül decemberben a Komáromi Jókai Színház, Mark St. Germain Táncórák című szemléletformáló játékot viszik színpadra.

„Azért tettük műsorra ezt az előadást, mert szeretnénk mi is autistabarát színházzá válni. Ez azt jelenti, hogy nagyobb odafigyeléssel leszünk azon nézőink iránt, akik autizmussal élnek” – számolt be róla a Paraméternek Gál Tamás színházigazgató.

Az autistabarát intézmény a gyakorlatban úgy néz majd ki, hogy az autizmussal élő nézők számára a színház biztosít egy kis csomagot, melyet igény szerint kérhetnek a látogatók a jegypénztárnál. A csomag tartalmazni fog fülvédőd – annak érdekében, hogy a hangosabb, zavaró zajokat e nézők ki tudják szűrni –, illetve nyugtató játékokat, melyek az előadást nem zavarják, ám el tudják vonni az adott személy figyelmét a számára zavaró effektekről. Azonkívül három kártyát, a színházlátogatás 10 alapszabályát, a színház alaprajzát, bejelölve a kijáratot, illetve hogy merre lehet eljutni a wc-re, büfébe, nézőtérre, ruhatárba, a harmadik kártya felmutatásával előadás alatt is végszükség esetén lehetőségük lesz elhagyni a színháztermet, nyugodt környezetben megpihenhetnek, majd, amikor úgy érzik, újra visszatérhetnek a nézőtérre.

Az említett színdarab célja pedig éppen az, hogy a nézők jobban megértsék, mi is az az autizmus. A Táncórák című darab szereplői Segna és Ever, akik szomszédok. Még sosem találkoztak, mindketten bezárkóztak a saját világukba. Senga élete a tánc, de egy balesetben megsérült. Ever autista, különös intellektusú, akinek nehézséget jelent kapcsolatba lépni másokkal. Aztán Ever egy napon mégiscsak becsenget Sengához, s arra kéri, tanítsa meg táncolni. Lépegetnek egymás felé, először kicsit ügyetlenül, aztán kíváncsi figyelemmel, milyen is a másik világa, majd ahogy megismerik egymást, érzelmekből is leckéket vesznek. Külön-külön és közösen is megpróbálnak „kitáncolni” a maguk komfortzónájából, amelyben jó ideje éldegélnek.

A Komáromi Jókai Színház az előadással Szlovákiában elsőként csatlakozik az autistabarát intézményekhez.

A Táncórák című szemléletformáló játék a Veszprémi Petőfi Színház és a Csavar Színház koprodukciója, mely a Kisebbségi Kulturális Alap, illetve a Nadácia SPP-nek köszönhetően valósult meg. A Komáromi Jókai Színházban e hónapban tűzik műsorra, a főpróbára december 8-án, pénteken kerül sor. A darabot Gál Tamás (Jászai-díjas és Dosky díjas) színművész, színházigazgató rendezte.

A Komáromi Jókai Színház egyébként a kerekesszékes nézőire is gondolt: már korábban akadálymentesítették az intézményt. Európai Uniós támogatásból liftet helyeztek el az épületben, szponzoroknak, illetve Komárom Város Önkormányzatának (Magyarország) köszönhetően pedig a mozgáskorlátozottak számára kialakítottak egy mellékhelyiséget is.

