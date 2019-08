Különleges fények árasztották el hétvégén Dunaszerdahely utcáit – ilyen még nem volt a városban! (VIDEÓ)

A Maxergym Night Run azért is különleges, mert korábban nem volt még Dunaszerdahelyen éjszakai futás. Bár már július közepén lezárult az előregisztráció, a nagy érdeklődésre való tekintettel utónevezést indítottak.

A Városi Sportcsarnok előtti piactéren már a kora esti óráktól zajlott az élet: először a legkisebbek álltak rajthoz, majd a sötétedéssel párhuzamosan fokozatosan elárasztották a teret a színes fények. A cél ugyanis az volt, hogy a futók kivilágítva, remek hangulatban szeljék a város utcáit.

A start minden távra pár perc eltéréssel kezdődött. A futók 16, 8 és 4 kilométeres távok közül választhattak. A rendezvényre Csallóköz igazi futó nagykövetei, Bögi Sándor, Lelkes József, Laker Szücs Lajos és Király Mátyás is ellátogattak.

Adamča Dávid szervező elmondta, örülnek annak, hogy ilyen nagy az érdeklődés a rendezvény iránt, és remélik, hogy jövőre akár kétszer ennyien is lehetnek: „Nagyon reméljük, hogy hagyományteremtő lesz a mai akció, és van egy olyan ambíciónk is, hogy akár egy félmaratont is sikerüljön éjszaka megcsinálni.”

„Az a célja a rendezvénynek, hogy megmozdítsuk a várost, mivel korábban még nem volt itt éjszakai futás. Mindenhol működik, úgyhogy szeretnénk ebből itt is hagyományt teremteni – nyilatkozta Klempa István, a Maxergym tulajdonosa.

A hivatalos adatok szerint összesen 174 futó állt rajthoz: 86-an a négy kilométeres, 57-en a nyolc, 31-en pedig a 16 kilométeres távot választották.

A legrövidebb távú kategóriában Lőrincz Ladislav, Krajčovič Ladislav és Gore Monika, a középső kategóriában Lidak Tomáš, Király Mátyás és Patus Éva, a leghosszabb távon pedig Gasparik Tomáš, Gálik Ervin, valamint Ritter Lajos végzett dobogós helyen.

A hétvégén tehát Dunaszerdahelyen is megmutatták, milyen varázsa van az éjszakai futásnak, és a jelek szerint ezzel nincs vége, hiszen a hagyományteremtő akció a vártnál is sikeresebb volt.



