Különösen veszélyes az alkoholfogyasztás a koronavírus-járvány és az ünnepek idején!

Kevésbé óvatos viselkedés és gyengébb immunrendszer. A koronavírus-járvány időszakában azoknak is érdemes nemet mondaniuk az alkoholra, akik csak alkalmanként isznak egy-egy pohárral – erre hívta fel a figyelmet Ľubomír Okruhlica, a pozsonyi Kábítószer-függőséget Kezelő Központ igazgatója.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az alkohol jelentősen befolyásolja a gondolkodást, az ítélőképességet és a döntéshozatalt, ennek eredménye pedig kevésbé óvatos viselkedés lehet. „Gyengíti az immunvédelmet is a Covid-19 betegséggel szemben. Ha valaki megfertőződött, és akár csak kis mennyiségű alkoholt is fogyaszt, a betegségnek nehezebb lefolyása lesz” – figyelmeztet Okruhlica. Az alkohol emellett növeli az akut légzési distressz kockázatát is, amely a Covid-19 legsúlyosabb szövődménye, és gyakran halállal végződik. „Ezek erős okok arra, hogy miért ne fogyasszunk alkoholt a pandémia idején” – mutatott rá a szakértő.

A szakember szerint az embereknek az ünnepek alatt több alapelvet kellene követniük. Fontos lenne, hogy ne vásároljunk alkoholt, és főleg ne töltsük fel a készleteket. „Ekkor ugyanis az a tendencia figyelhető meg, hogy az emberek elveszítik az irányítást az alkoholfogyasztás felett. A dohányosoknak sem kellene inniuk, hogy elkerüljék a dohányzás iránti vágy fokozódását” – hangsúlyozta.

A dohányosok szintén veszélyeztetett csoportnak számítanak, nekik ugyanis gyengébb a tüdejük, és más fertőzésekkel szemben is sebezhetőbbek. „Az alkoholfogyasztás helyett inkább eddzenek. Az alkohol iránti erős vágyat édességgel is le lehet győzni” – folytatta Okruhlica.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számos ajánlást adott ki a karanténnal és az alkoholfogyasztással kapcsolatosan. Egyúttal felhívják a figyelmet azokra a mítoszokra, amelyek azzal kapcsolatban alakultak ki, hogy milyen hatással van az alkohol a koronavírusra. A WHO figyelmeztet, az alkoholfogyasztás nem pusztítja el a vírust, sőt ellenkezőleg, növeli az egészségügyi kockázatot a fertőzött személyeknél. Az sem igaz, hogy az alkohol elpusztítja a levegőben lévő vírusokat. Ugyancsak nem alkalmas a száj és a torok fertőtlenítésére, és semmilyen védelmet nem nyújt a Covid-19 ellen. Az immunrendszerre romboló hatással van, tehát nem erősíti a vírussal szembeni ellenállóképességet.

Az ünnepek a gyerekek és a fiatalok számára is fokozott kockázatot jelentenek az alkoholfogyasztás terén. Ennek az az oka, hogy a felnőttek gyakrabban isznak a jelenlétükben, sőt szimbolikusan meg is kínálják őket.

Az Egészségügyi Világszervezet 2019-es jelentése szerint a legtöbb haláleset az alkoholhoz kapcsolódik. Okruhlica hozzátette, az alkohol jelentősen megnöveli a közlekedési balesetek, erőszakos bűncselekmények és öngyilkosságok kockázatát.

A szakértő rámutatott az alkoholizmus és a rák kialakulása közötti közvetlen kapcsolatra is, amely súlyosbíthatja a betegséget és idő előtti elhalálozáshoz vezethet.



(TASR)