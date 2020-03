A külügyminisztérium nem javasolja az Olaszországba utazást

„A külügyminisztérium figyelmezteti azokat az állampolgárokat, akik Olaszország területén tartózkodnak, hogy ügyeljenek a személyi higiéniára, mindenekelőtt a kézmosásra, valamint az élelmiszerekre, és ne tartózkodjanak olyan helyeken, ahol sok ember van” – közölte Tomaga.

A sajtóosztály figyelmeztet, koronavírus-gyanú esetén ne menjenek orvosi rendelőbe, hanem hívják fel az orvost, aki házhoz megy.

Az Olaszországban tartózkodó szlovák állampolgárok segítségkérés céljából hívhatják a szlovák nagykövetséget Rómában a +39 3385432071-es telefonszámon vagy a külügyminisztériumot a +421259785978-as számon.

Mint ismert, Giuseppe Conte olasz miniszterelnök aláírta szombat éjjel azt a rendeletet, amelynek értelmében a hatóságoknak le kell állítaniuk a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban is vesztegzárat vezettek be.

Az újabb karanténzónák Emilia-Romagna tartományban Modena, Parma, Piecenza és Reggio Emilia városokat és ezek környékét érintik, Marche tartományban Pesarót és Urbinót, Piemonte tartományban Asti és Alessandria térségét, Veneto tartományban Velence, Padova, Treviso városait. Részletek...



(TASR/MTI)