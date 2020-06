A kupaelődöntőkkel indul újra az olasz labdarúgás

Három hónapos teljes leállás után pénteken és szombaton a kupaelődöntők visszavágójával indul újra a futballélet Olaszországban, amelyet jelentősen sújtott a koronavírus-járvány.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

Az újrakezdés nagyon szigorú szabályok szerint zajlik, a szövetség és a kormány negyven oldalas kézikönyvben foglalta össze az előírásokat, amelyek minden részletre kiterjednek. Az egyik legszigorúbb előírás az, hogy ha egy csapat játékosának vagy stábtagjának pozitív lesz a koronavírus-tesztje, akkor az egész együttesnek kéthetes karanténba kell vonulnia.Nemcsak Olaszországot, hanem annak futballját is jelentősen sújtotta a világjárvány: csak a Fiorentinának több mint tíz játékos betegedett meg, de súlyosan érintett volt a Sampdoria és a Juventus is, utóbbi egyik legnagyobb sztárja, Paulo Dybala is elkapta a vírust. A sportvezetőket, edzőket sem kímélte a járvány, Paolo Maldini, az AC Milan sportigazgatója, valamint Gian Piero Gasperini, az Atalanta vezetőedzője is átesett a fertőzésen, utóbbi - elmondása szerint - annyira rosszul érezte magát, hogy halálfélelme volt.

Pénteken előbb a Juventus-AC Milan rangadót rendezik, amelynek első összecsapása 1-1-es döntetlennel zárult, míg szombaton a Napoli 1-0-s előnnyel fogadja az Internazionalét. A Milan és a Napoli számára különösen fontos lenne a továbbjutás, mivel bajnoki helyezésük alapján korántsem biztos a nemzetközi kupaszereplésük, míg a Serie A-ban éllovas Juventus, valamint a harmadik Internazionale a következő szezonban minden bizonnyal a Bajnokok Ligájában szerepelhet. A kupadöntőt jövő szerdán rendezik a római Olimpiai Stadionban.

A bajnokság jövő hétvégén indul újra, a küzdelmekből még 12 teljes forduló és néhány elmaradt mérkőzés van hátra. Amennyiben nem sikerül befejezni a Serie A-t, akkor rájátszás, vagy akár egy előre meghatározott algoritmus dönthet a végső helyezésekről.

(MTI)