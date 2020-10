Kurvára megtizedeli a nyugati embert koronavírus, de minden jó, ha a vége jó!

„Ne hülyéskedjétek el ezt a járványt, kvára sanszos, h a nyugati embert majd jól megtizedeli.” Így figyelmeztetett még kora tavaszi karanténjából e-mailben Hizsnyai Ildikó, aki Kínában, a hsziáni Nemzetközi Tudományok Egyetemén tanít magyar nyelvet.

Illusztráció: hvg.hu

Ehhez képest kurvára el lett itt Nyugaton hülyéskedve minden.

És egyáltalán nem azért, mert errefelé, ahol mi élünk, sokkal több lenne a hülye ember. Mármint, hogy több mint Kínában… Majdnem holtbiztos, hogy nincsen több. Csakhogy Kínában diktatúra van. Ami azt jelenti, be lehet tiltani a hülyeséget, a hülyéskedést. Bizonyos mértékben persze, illetve az államhatalom által meghatározott mértékben.

Minálunk, a nyugati típusú demokráciában szinte teljesen büntetlenül lehet bárki hülye. Emberi jogi alapon, a szabadság jogán! Elvileg egészen addig, amíg bele nem hal az illető vagy bárki a hülyeségével fertőzött környezetében.

Koronavírusos nyelvezetre lefordítva ez azt jelenti, hogy Kínában azért voltak képesek úrrá lenni a járványon, mert szót kellett fogadniuk a hatalomnak. Konkrétan, ha elrendelték nekik, hogy hetente egyszer léphetnek ki az utcára bevásárlási céllal, akkor az úgy is volt hónapokig akár. Ha azt rendelték el, hogy eszükbe se jusson megkérdőjelezni a járványügyi intézkedéseket, akkor kussoltak, mint rakás szar a maszk alatt... Így történt, hogy miután két-három hónapig tulajdonképpen teljes bezártságban, szinte börtönviszonyok között tengődtek, nem tudták egymást sem a vírussal sem pedig a hülyeséggel megfertőzni az emberek! Aki nem halt meg, kigyógyult.

Mi történik minálunk Nyugaton? Nézd meg a szociális hálót! Tele van idiótákkal, akik mindent is jobban tudnak. Így:

Tudják, hogy koronavírus nincsen is, mert így értesültek egy másik idiótától. Vagy azért nincsen, mert ŐK még nem találkoztak olyannal... Hinné, ha látná szindróma... Aki elkapja, pénzt is kap érte... Aki belehalt, azt elütötte az autó, rákos, aidses, különben is halálra érett vén volt, és meg akart gazdagodni a kórboncnoka meg a családja... Egész nyáron semmi izé, buli lehetett, most meg a csapból is vírus folyik... Eztet az újságírók, a politikusok, a bankok, a zsidók, migráncsok, buzik, a kínaiak, az oroszok, az amerikaiak, meg a nocsi pápa csinálják - PÉNZÉRT...! Miért volt karantén...? Miért nem volt karantén...? Miért van kijárási tilalom...? Miért nincs kijárási tilalom...? Miért állítják le a gazdaságot? Miért nem állítják le a gazdaságot? Miért járnak iskolába? Miért nem járhatnak iskolába? MÉGIS LAPOS A FÖLD...!!!

Ha valakinek mindebből az jönne le, hogy jobb a keleti diktatúra, mint a nyugati demokrácia, akkor az a valaki hülye.

Épp annyira kártékony, mint a Facebookon tenyésző ingerszegény helyzetekben öntudatlanul hőzöngő hülyék tömegei.

Miattuk képes a nyugati embert megtizedelni bármilyen mikroorganizmus.

De figyelem, minden jó, ha a vége jó:

Nem igaz hogy minden jobb volt régen, mert még a hülyéből is kevesebb volt a Földön, mint most. Ez valószínűleg hülyeség. Arányosan ugyanis nyilván ugyanannyi lehetett, mint most. Legfeljebb kevésbé látszottak.