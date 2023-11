Kutyák tépték cafatokra egy nő lábát Albár határában, a gazdájuk le se bagózta. A környéken rettegnek tőlük!

Borzalmas kutyatámadás történt csütörtökön délben Albár határában, mely során egy 30-as éveiben járó fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett. Nem volt szükség komolyabb utánajárásra sem, és kiderült, hogy nem ez az első ilyen eset, szűk két évvel ezelőtt történt egy ugyanilyen súlyos, valamint az is, hogy a kutyák és az ilyen eseteket a beszámolók szerint hidegvérrel végignéző gazdájuk lényegében évek óta rettegésben tartják a környéket.

A fotókat az érintettek készítették

A csütörtöki esetről Cseh Péter korábbi parlamenti képviselő számolt be a Paraméternek, miután ő maga is érintett a történetben. A hátborzongató támadást ugyanis egy hozzátartozója szenvedte el, miután pedig a hölgynek sikerült súlyos sérülései ellenére egyedül hazajutnia, ő volt az, aki követte a kutyák tulajdonosát, majd feltartóztatta őt.

A bélei kanális mellett futó kerékpárúthoz és a környékére sokan járnak ki sportolni, ám sokan azok közül, akik az elmúlt években belebotlottak a vitatott ebekbe és gazdájukba, azóta már nem. Péter elmondta, hozzátartozója, Zsanett csütörtökön délben ment ki futni a környékre és nem sokkal egy óra előtt súlyos sérülésekkel, tulajdonképpen vonszolta haza magát.

„Szüleimék telkén voltunk, ami közel esik a sínekhez. Édesapám rohant oda hozzám, hogy Zsanett itt van a hátsó kertben, és azonnal kórházba kell vinni, mert megtépték a kutyák. Ott ült hátul összeroskadva, sokkos állapotban, és erősen vérzett. Azonnal mentőt hívtunk hozzá, én pedig értesítettem a rendőrséget” – fejtette ki Péter, aki a nő sérüléseiről is részletes leírást adott, eszerint a kutyák tulajdonképpen húsdarabokat és ínakat téptek ki a combjából.

„Zsanettnél nem is volt telefon, mert futni ment. Úgy kellett hazakúsznia segítségért. Hátborzongató volt hallani tőle, hogy a férfi, a kutyák gazdája csak annyit mondott, hogy sajnálom, majd ott hagyta őt és elment. Meg se kérdezte, hívjon-e segítséget” – emlékeztetett.

A történtek után Péter elindult a támadás helyszínre. Mivel helyiként jól ismeri a környéket, és még nem telt el sok idő a támadás óta, tudta, hogy nagyjából merre keresse az illetőt. „A helyszíntől kb. 500 méterre cammogott, nem is sietett, tovább sétáltatta a kutyákat. Én akkor újra hívtam a rendőrséget, és elmondtam, hogy megtaláltam” – húzta alá.

Az autójával közelített a férfihez és a kutyáihoz, de nem szállt ki, mert tartott tőle, hogy őt is megtámadhatják a továbbra is szabadon, szájkosár és póráz nélkül futkosó ebek.

„Felszólítottam, hogy kösse meg a kutyákat, és ne merjen elmenekülni. Kilométereken át követtem, mire elértünk a hegyétei vasúti hídhoz, ahol a kocsijával parkolt. Miután hallani lehetett, ahogy a mentők és a rendőrök is szirénáznak a 63-as főúton, bezárta a kutyákat a kocsijába” – szögezte le, hozzátéve, időközben megérkezett egy barátja is, akivel blokkolták a férfi útját.

A nyomrögzítőre ezután még órákat kellett várni, Péter beszámolója szerint pedig időközben a férfi ügyvédje is a helyszínre érkezett. Az ügyben megindult a rendőrségi nyomozás, amiről a rendőrség kerületi szóvivőjénél is érdeklődtünk, amint választ kapunk, közöljük. Péter ugyanakkor kifejtette, hogy a kutyák már a testvérét is megtámadták, de neki sikerült ellöknie magától őket.

Sikerült kapcsolatba lépnünk egy fiatalemberrel, akire idén augusztusban szintén rátámadtak ezek a kutyák, és csak a lélekjelenlétének, valamint a szerencsének köszönhető, hogy nem esett komolyabb baja. Neve elhallgatását kérte, de ő is arról számolt be, hogy a gazdájuk tulajdonképpen rá se hederített. „Egy szombati délután futottam a kanális balázsfai oldalán, és egy íves résznél láttam meg tőlem kb. 150 méterre a kutyákat és a gazdájukat. Én nem futottam tovább, az egyik kutya viszont azonnal elindult felém. Ahogy odaért hozzám, rögtön felugrott és meg akart harapni. Sikerült ellöknöm magamtól, de így is megmarta mindkét kezemet, a lábaimat és a hátamat pedig lekarmolta” – mesélte.

Szerencsére csak felületi sérülései keletkeztek a támadás során, a kutyák gazdájáról viszont azt mondta, hogy egyáltalán nem sietett oda, hogy megakadályozza a cselekményt.

„Eltartott másfél percig, mire odacammogott, és csak állt velem szemben és nézett. Mondtam neki, hogy megharapott, erre ő, hogy ne találgassak. Aztán rákiáltottam, hogy fogja már meg, akkor komótosan lenyúlt és elhúzta a nyakörvénél, nekem pedig azt mondta, húzzál innen, nem kell itt buziskodni” – számolt be a történtekről.

A fiatalembert ezután szintén orvos látta el, majd feljelentést tett a rendőrségen, azt viszont nem tudja, hogy az azóta eltelt több mint két hónap alatt mi történt az ügyében. Ehhez hasonló esetekről viszont ő maga is hallott, egy orvos ismerőse például szintén azt mondta, hogy nem sokkal korábban egy másik fiatalember lábát kellett összevarrnia egy velük történt találkozás után.

Cseh Péter ugyancsak elmondta, hogy rövid időn belül számos további esetről hallott a környékről, a fazont és kutyáit sokan ismerik, és az ebek nemcsak emberekre, de állatokra is rátámadnak. Értelemszerűen ugyanis a környékre nemcsak sportolni járnak ki a környék lakosai, de kutyáikat is kiviszik.

Két évvel ezelőtt, 2021 december 21-én viszont a mostanihoz kísértetiesen hasonlító eset történt ugyanezen a helyen. Egy madi fiatal hölgy ment ki futni karácsony előtt, amikor a kanális mellett megtámadták ezek a kutyák, pontosabban az egyik közülük. A neve elhallgatását kérő sértett ez esetben is elmondta, hogy a kutyák gazdái cserben hagyták őt. Férjét riasztotta a helyszínre, mikor pedig odaért, már vagy 500 méterre volt tőlük. Készítettek róla egy videót, amit később átadtak a rendőröknek is, mikor feljelentést tettek az ügyben. A fiatal nő ugyancsak súlyosan megsérült, kórházi ellátásra szorult.

Hozzátartozója beszámolója szerint az ügyből bírósági per lett. A kutyák gazdája első fokon néhány hónapos felfüggesztett börtönt kapott, a fellebbezés után viszont megúszta egy ezer eurós pénzbüntetéssel, valamint némi kártérítéssel, amit azóta sem fizetett ki. Különösnek találták viszont, hogy a cserbenhagyás nem került bele már a nyomozás elején sem az ügyiratba.

A kutyák egyébként az american bully fajtához tartoznak, mely egykor a staffordshire terrier és a pitbull terrier keresztezéséből jött létre. Durva megjelenésük miatt elsőre is félelmetesnek tűnnek, különösen úgy, hogy ha szabadon mozoghatnak. A fajtaleírások szerint alapvetően viszont nem agresszívak, sőt, inkább barátságos, szelíd természetükről ismertek. Az ügyben állatorvosként szólítottuk meg a közeli, nagymadi Nagy-Vet állatklinika orvosát, Nagy Szabolcsot, aki ezt szintén megerősítette. Hozzátette, hogy egy agresszívabb egyed viszont a körülötte lévőket is támadásra sarkallhatja. Elmondta azt is, hogy az állategészségügy feladata a kutyák veszélyessé minősítése, valamint szintén ez szerv rendelheti el, ha egy ilyen ebet esetleg el kell altatni.

Az Albár mellett támadó kutyák esetében nem tudunk róla, hogy bármilyen minősítés megtörtént volna, és egyelőre nem sikerült kapcsolatba lépnünk a gazdájukkal sem, aki eddigi információink szerint egy M. O. nevű hegyétei illető. Az üggyel a következőkben tovább foglalkozunk.

(SzT)