Kutyások figyelem! Ezeknek a kötelességeknek a megszegéséért súlyos büntetések járhatnak

Sokan talán nem tudatosítják, de a kutyatartás bizonyos felelősséggel is jár. Számos országban, így Szlovákiában is léteznek jogi előírások, amelyek szabályozzák a tulajdonosok magatartását és biztosítják a közterület védelmét, ezeknek az előírásoknak a megszegése pedig súlyos következményekkel járhatnak a tulajdonosokra nézve – írja a Startitup.

2002-ben fogadták el a kutyatartást szabályozó bizonyos feltételeket – ide tartozik a kutya felvevése a jegyzékbe, a tulajdonos kötelességei, valamint a kutyasétáltatás módja. Emellett kitér a kutyaharapásokra is, amelyek során személyt vagy más állatot támadtak meg.

Ilyen esetekben felelősségre vonható a kutya tulajdonosa, ha nem jelenti be, hogy az állat megharapott egy embert. Emellett kihágást követ el az a személy is, aki kutyát sétáltat, és nem akadályozza meg a más ember vagy állat ellen irányuló támadást. Mindezen kihágásokért a település, a városi vagy községi rendőrség, illetve az állami rendőrség 165 euróig terjedő bírságot szabhat ki.

A bírság kifizetésével nem feltétlenül zárul le az ügy. Különbséget kell ugyanis tenni a törvényben megállapított kötelezettségszegés, valamint a kutyatulajdonos felelőssége között a károsult személlyel szemben. A polgári törvénykönyv szerint mindenki felelős azért a kárért, amit a jogkötelezettségek megszegésével okozott. Emellett azt is kimondja, hogy mindenki köteles úgy eljárni, hogy ne következzen be egészség-, vagyon-, természet vagy környezetkárosodás.

Ebben az esetben elsősorban az olyan szituációkról van szó, amikor a kutya kirohan egy veszélyes területről, tehát nem közvetlenül a gazdája vezeti. A felelős személy felel az állatorvosi kezeléssel összefüggő károkért, a ruházati károkért, valamint az egészségkárosodásért, de nem kizárt az eseménnyel közvetlenül összefüggő esetleges keresetkiesés megtérítése sem.

A tulajdonos további kötelessége, hogy chipet helyeztessen kedvencébe, ugyanis a törvény szerint 2019. november 1-től az állatorvosok nem kezelhetnek olyan kutyákat, amelyek nem rendelkeznek chippel. Amennyiben ezt megszegik, 1750 eurótól 20 ezer euróig terjedő összegre bírságolhatják őket.

Az állatorvosok mellett a tulajdonos is bírságra számíthat. A Regionális Állatorvosi és Élelmiszer-biztonsági Felügyelet (RVPS) akár 50 euróra büntetheti a chippel nem rendelkező kutya tulajdonosát. Problémát okozhat továbbá az is, ha nem jelentik be időben, hogy egy kutya gazdát váltott, vagy, hogy az állat elpusztult. Ezekben az esetekben a bírság akár 500, illetve 1200 euróig is terjedhet. Amennyiben a kutya tulajdonosa jogi személy, a büntetés 400-tól 3500 euróig terjedhet.

Továbbá a chip beültetése feltétele annak, hogy a kutya útlevelet kapjon. A tulajdonos addig köteles biztosítani a chip beültetését, amíg a kutya el nem éri a 12 hetes életkort.



