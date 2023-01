"Kutyává változott, majd megharapott" - vicces kedvében volt az a nő, aki még csak nem is sejthette, hogy éppen mások életével játszadozik

"Kutyává változott, majd megharapott. Büntetőfeljelentést szeretnék tenni" - jelentette ki az a nő, aki nemrég azért tárcsázta a 158-as segélyhívó számot, hogy röhögve magyarázza el a vonal másik végén lévő rendőrnőnek, hogy harapásnyomok vannak a testén, miután a volt barátja megharapdálta.

A felvételen jól hallatszik, hogy a nő miközben próbálja elmagyarázni, hogy mi történt, alig bírja nevetés nélkül. Súlyos bántalmázással vádolja a volt párját, akiről elmondja, hogy kutyává változott és többször meg is harapta. A hívás vége felé a férfi is megszólal, akit a nő még az előbb a támadójának nevezett meg. Ő elmondja, hogy poénról van szó, végül a nő is elröhögi magát.

A HANGFELVÉTEL:

A rendőrség az eset kapcsán szeretné felhívni az állampolgárok figyelmét, hogy amennyiben nem jogos a hívás, ne tárcsázzák a segélyhívót, hiszen amíg egyesek feleslegesen foglalják a vonalat, másoknak ez akár az életébe is kerülhet.



(FB)