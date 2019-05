Kvasnica: "Volzová jogosan aggódik az életéért, ki kellene hallgatni Kyselicát" 

„Az ügyfelem valóban aggódik az életéért és az épségéért, mivel olyan információk kerülnek fokozatosan napvilágra, melyek arról tájékoztatnak, milyen módon befolyásolhatták és akadályozhatták a nyomozást” – jelentette ki Kvasnica újságírók előtt. Hozzátette: a Marian K. által különféle személyeknek küldött SMS-ek, melyeket a média is leközölt, ezt az ügyet is érintették. Egyben hangsúlyozta: ügyfelének biztosíték kell, hogy semmi sem fog történni vele a bíróságon.

Kvasnicához bevallása szerint korábban is eljutott olyan információ, mely szerint megpróbálták akadályozni a nyomozást, és elvenni az ügyiratot Lukáš Kyselica nyomozótól. Arra a kérdésre, vajon kérvényezni fogja-e, hogy a bíróság foglalkozzon a nyomozás esetleges befolyásolásával, az ügyvéd azt válaszolta: „talán eljött az ideje annak, hogy valaki kihallgassa Kyselica urat”, miután feloldották őt a titoktartási kötelezettsége alól.

Az ügyvéd a nyomozás befolyásolásának tekinti azt is, hogy Kyselicának be kellett számolnia a nyomozás menetéről a felettesének, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) akkori igazgatójának, Peter Hraškónak. Miloš K. vádlott többek között arról is beszélt a vallomásában, hogy Hraškót többször felkereste Marek Para, Pavol R. vádlott ügyvédje is.

Azt, hogy Volzová nem akar megjelenni a tárgyaláson, Para nem kommentálta, a döntést a bíróságra bízta. Annyit fűzött hozzá, hogy érvényes a szóbeli, közvetlen tárgyalás elve. A vádlottak vallomásaival kapcsolatban sem akart bővebben nyilatkozni. Úgy véli, azáltal, hogy a bíróság nem fogadta el a két vádlott beismerő vallomását, bizonyos megfontoltságra intett a vallomások értékelésével összefüggésben.

Pavol Juhás, a Pozsony II Járásbíróság bírói tanácsának elnöke csütörtökön megszakította a pozsonyi büntetés-végrehajtási intézetben szigorú biztonsági intézkedések mellett tartott tárgyalást. Silvia Volzová meggyilkolásának előkészítése ügyében az egyik vádlott Pavol R., a Markíza TV volt igazgatója és Volzová volt üzlettársa. A további vádlottak Róbert L., Mikuláš Č. és Miloš K. A tárgyalás pénteken, azaz holnap folytatódik.

TASR