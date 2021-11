La Liga: Először nyert vendégként a szezonban a Barcelona

A Barcelona 3-1-re nyert a Villarreal vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján.

Fotó: AP

A gól nélküli első félidőt követően a katalánok Frenkie de Jong révén kerültek előnybe, a házigazdák a második felvonás közepén a mindössze tíz perce pályán lévő cserejátékos, Samuel Chukwueze góljával egyenlítettek. Támadásban maradt a hazai együttes, több helyzetet is kidolgozott, de újabb gólt a vendégek szereztek, védelmi hibát kihasználva Memphis Depay talált be a 88. percben. A végeredményt Philippe Coutinho büntetőből állította be a 94. percben.

Xavi Hernández harmadik mérkőzésén ült a Barcelona kispadján, irányításával csapata továbbra is veretlen: a Bajnokok Ligájában elért döntetlen mellett a pontvadászatban másodszor gyűjtötte be a három pontot. A katalánok először kaptak gólt, mióta Xavi ül a kispadon.

A Barca a La Liga most zajló idényében hatodszor játszott vendégként, és először bizonyult jobbnak a házigazdáknál.





La Liga, 15. forduló:

Villarreal-FC Barcelona 1-3 (0-0)

Real Mallorca-Getafe 0-0

Valencia-Rayo Vallecano 1-1 (1-0)

Alavés-Celta Vigo 1-2 (1-1)

vasárnap játsszák:

Real Betis-Levante 14.00

Espanyol-Real Sociedad 16.15

Cádiz-Atlético Madrid 18.30

Real Madrid-Sevilla 21.00

hétfőn játsszák:

Osasuna-Elche 21.00

pénteken játszották:

Athletic Bilbao-Granada 2-2 (1-2)



A tabella:

1. Real Madrid 13 32-14 30 pont

2. Real Sociedad 14 19-10 29

3. Sevilla 13 23- 9 28

4. Atlético Madrid 13 22-13 26

5. Rayo Vallecano 15 23-16 24

6. Real Betis 14 22-17 24

7. FC Barcelona 14 23-16 23

8. Athletic Bilbao 14 13-10 20

9. Valencia 15 22-21 19

10. Osasuna 14 14-18 19

11. Espanyol 14 14-14 17

12. Villarreal 14 16-16 16

13. Celta Vigo 15 16-19 16

14. Mallorca 14 14-22 15

15. Alavés 14 11-19 14

16. Granada 14 14-22 12

17. Cádiz 14 12-23 12

18. Elche 14 11-20 11

19. Getafe 14 10-19 9

20. Levante 14 12-25 7



MTI