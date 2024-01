La Liga - Hat perc alatt szerzett mesterhármast a Girona támadója, elkótyavetyélte előnyét, majd feltámadt a Barca (Videó)

A Girona 5-1-es győzelmet aratott a vendég Sevilla felett a spanyol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában.

Fotó: AP/TASR

A vasárnap esti mérkőzésen - melyen a védő Yaakobishvili Antal a 29. percben állt be - a katalán csapat a 10. percben hátrányba került, de az ukrán Artem Dovbik a 19. percig mesterhármast ért el hat perc leforgása alatt. A második félidőben egy másik ukrán, Viktor Cigankov is a vendégek kapujába talált, a végeredményt pedig az uruguayi Cristhian Stuani állította be a 89. percben.

A 19 éves, U21-es magyar válogatott Yaakobishvili, aki szerdán Király Kupa-mérkőzésen mutatkozott be a Gironában, szinte hiba nélkül, stabilan játszott.

A Barcelona 4-2-re győzött vasárnap a Real Betis ellen Sevillában. A vendégeknél Ferran Torres az első félidő közepén, majd a második elején is kapuba talált, de nem sokkal később Isco öt perc leforgása alatt két gólt lőtt, ezzel egyenlítettek a hazaiak. A 90. percben a csereként beállt Joao Felix szerezte vissza a vezetést a katalánoknak, a 16-os vonaláról pazar mozdulattal jobb külsővel tekert a jobb alsó sarokba. Két perccel később Ferran Torres, aki az előző találatnál helyzetbe hozta Joao Felixet, a harmadik gólját is meglőtte egy gyors ellentámadás végén.

La Liga, 21. forduló:

Girona-Sevilla 5-1 (3-1)

g.: 13., 15., 19. Dovbyk, 56. Cygankov, 89. Stuani - 10. Romero

Real Betis-FC Barcelona 2-4 (0-1)

g.: 56., 59. Isco - 21., 48., 90.+2 Torres, 90. Joao Felix

Real Madrid-Almería 3-2 (0-2)

g.: 57. Bellingham (11-esből), 67. Vinicius Junior, 90.+9 Carvajal - 1. Ramazani, 43. Gonzalez

Osasuna-Getafe 3-2 (2-0)

g.: 9. Garcia, 31. Munoz, 80. Areso - 64. Mayoral, 68. Maksimovič

szombaton játszották:

Rayo Vallecano-Las Palmas 0-2 (0-1)

Villarreal-Real Mallorca 1-1 (1-0)

Valencia-Athletic Bilbao 1-0 (0-0)

Celta Vigo-Real Sociedad 0-1 (0-1)

pénteken játszották:

Alavés-Cádiz 1-0 (0-0)

hétfőn játsszák:

Granada-Atlético Madrid 21.00

A Barcelona-Osasuna mérkőzést január 30-ra, az Atlético Madrid-Rayo Vallecano találkozót január 31-re, míg a Getafe-Real Madrid összecsapást február elsejére halasztották a Spanyol Szuperkupa múlt heti, rijádi tornája miatt.

Az állás:

1. Girona 21 51-25 52 pont

2. Real Madrid 20 43-13 51

3. FC Barcelona 20 40-24 44

4. Athletic Bilbao 21 38-21 41

5. Atlético Madrid 19 39-23 38

6. Real Sociedad 21 32-21 35

7. Valencia 21 27-24 32

8. Las Palmas 21 21-17 31

9. Real Betis 21 24-24 31

10. Getafe 20 26-28 26

11. Osasuna 20 25-31 25

12. Alavés 21 19-27 23

13. Rayo Vallecano 20 18-26 23

14. Villarreal 21 28-42 20

15. Real Mallorca 21 19-25 20

16. Celta Vigo 21 21-31 17

17. Sevilla 21 26-35 16

18. Cádiz 21 15-31 15

19. Granada 20 22-41 11

20. Almería 21 21-46 6

(MTI)