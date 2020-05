La Liga: A következő idényt nézők előtt kezdhetik

Akár már a spanyol labdarúgó-bajnokság következő idényének elején visszatérhetnek a nézők a stadionokba egy kormányzati tisztségviselő szerint.

Irene Lozano, a Spanyol Sporttanács elnöke bizakodását fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány körülményei őszre megfelelőek lehetnek ahhoz, hogy megszorításokkal bár, de szurkolók előtt rendezzék a mérkőzéseket.

"Nem zárhatjuk ki ennek lehetőségét. A járvány terjedésének függvényében akár határozhatunk úgy is, hogy korlátozott számú nézőt beengedünk a stadionokba már a következő idény elején" - vélekedett.

A világjárvány miatt márciusban félbeszakadt La Liga küzdelmeit június 11-től folytathatják, zárt kapuk mögött.

"A mostani fő cél az, hogy be tudjuk fejezni ezt az idényt. Az világos, hogy jelenleg a legjobb, amit tehetünk, hogy üres lelátók előtt rendezzük a találkozókat" - fogalmazott Lozano.

Kifejtette, a hatályos egészségügyi előírások betartása mellett egy lépés lehet a normális hétköznapokhoz való visszatéréshez a nézők beengedése. Hozzátette, az elején valószínűleg csupán a stadionok egy részét nyitják meg, a távolságtartási szabályokat továbbra is be kell majd tartani, egyben védőeszközök, így maszkok vagy kesztyűk viselése is szükséges lesz.

Lozano kitért rá, az élvonal klubjai várhatóan a jövő hét elején megkezdik a teljes csapatos edzéseket.



(MTI)