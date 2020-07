La Liga - Lehet, hogy műteni kell Ter Stegent

Lehet, hogy térdoperációra kényszerül az FC Barcelona futballcsapatának német válogatott kapusa, Marc-André ter Stegen.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Az AS című spanyol sportnapilap úgy tudja, hogy a 28 éves hálóőr visszatérő ínszalagsérüléssel bajlódik a jobb térdében, ami miatt az év elején két mérkőzést kihagyott. A kezelés ellenére a bajnoki hajrára Ter Stegennek ismét panaszai támadtak, és most már nagyon is komolyan felvetődött a műtét szükségessége.

Ügyében a döntés vélhetően csak azután születik meg, hogy a La Liga vasárnap befejezett idényében ezüstérmet nyerő katalán csapat befejezi szereplését a Bajnokok Ligájában. A Barca a nyolc közé jutásért a Napolival játszik augusztus 8-án odahaza, az első meccsen tavasszal 1-1-es döntetlen született Nápolyban.

(MTI)