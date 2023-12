La Liga: Nem bírt a Getaféval az Atlético Madrid

A mérkőzés nagyobb részében emberhátrányban futballozó Atlético Madrid hazai pályán 3-3-as döntetlent játszott a Getaféval a spanyol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójában, kedden késő este.

Fotó: TASR/AP

A vendéglátó együttesben Stefan Savicot a 38. percben a második sárga lapja után kiállította a játékvezető, de Antoine Griezmann szünet előtti góljával mégis az Atlético került előnybe. A második félidő elején kiegyenlített a Getafe, majd Alvaro Morata újra az Atléticót juttatta vezetéshez, hat perccel később pedig Griezmann büntetőből is eredményes volt, így kétgólosra duzzadt a hazai vezetés. A hajrában viszont a Getafe a meccsen két gólt is szerző Borja Mayoralnak is köszönhetően hat perc alatt újfent egyenlített és elvitt egy pontot.

A másik kedd késő esti találkozón az Európa-ligában címvédő Sevilla simán, 3-0-ra győzte le vendégként a kiesés elkerüléséért küzdő Granadát.

La Liga, 18. forduló:

Atlético Madrid-Getafe 3-3 (1-0)

Granada-Sevilla 0-3 (0-2)

Rayo Vallecano-Valencia 0-1 (0-0)

szerdán játsszák:

FC Barcelona-Almería­ 19.00

Athletic Bilbao-Las Palmas 21.30

Villarreal-Celta Vigo 21.30

csütörtökön játsszák:

Real Betis-Girona 19.00

Cádiz-Real Sociedad 19.00

RCD Mallorca-Osasuna 21.30

Deportivo Alavés-Real Madrid 21.30



A tabella:

1. Girona 17 41-20 44 pont

2. Real Madrid 17 38-11 42

3. Atlético Madrid 17 35-19 35

4. FC Barcelona 17 31-19 35

5. Athletic Bilbao 17 33-19 32

6. Real Sociedad 17 29-18 30

7. Real Betis 17 19-17 27

8. Getafe 18 24-23 26

9. Las Palmas 17 15-14 25

10. Valencia 18 19-22 23

11. Vallecano 18 16-24 20

12. Osasuna 17 19-26 19

13. Sevilla 17 23-24 16

14. Alavés 17 14-23 16

15. Villarreal 17 23-33 16

16. RCD Mallorca 17 14-20 15

17. Cádiz 17 14-24 14

18. Celta Vigo 17 16-25 13

19. Granada 18 20-40 8

20. Almería 17 17-39 5



(MTI)