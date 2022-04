Laboda Robi interjúja Bíró Mátéval

Régi vágyam, hogy megmutassam műsorunk kulisszatitkait. Pontosabban azokat az embereket, akik nélkül nem jöhetne létre ez az adás. A stáb egyik nélkülözhetetlen tagja Bíró Máté, aki rendezője, operatőre és vágója is a #labodának. Beszélgetünk a kezdetekről, izgalmas munkákról, és meg a jövőbeli tervekről, mert azokból is van pár.

Rendező, operatőr, vágó. Ha kell kellékeket gyárt, házat épít vagy fát ültet. Ő tényleg szinte mindenhez ért. Számára nincs lehetetlen! Bíró Máté amit egyszer megálmodik, azt valóra is váltja! Csupán 30 éves, de már komoly műsorgyártó céget tudhat magáénak. Mi három évvel ezelőtt találkoztunk, amikor elkezdtük forgatni ezt a műsort, a #labodát. Ha nincs ő, akkor most biztosan nem ülünk itt és nem beszélgetünk a nagyudvarnoki stúdiójában. Végre.

Robi: Mentetted már ki a seggemet, mondjuk ki, ugye őszintén. Másokkal szemben is mindig ilyen segítőkész vagy?

Máté: Most például a Kowalskyéknak forgattunk egy videóklipet, és ők például azzal hívtak fel engem, hogy: “Szia, fel kellene gyújtani két embert.”

Robi: Azért ez nem kis dolog. Ott azért milliós megtekintésekről beszélünk, nem? És nekik forgatsz, nekik rendezel, nekik vágsz.

Máté: Pár évvel ezelőtt, amikor még elkezdődött ez a hatalmas felfutás, akkor megcsináltuk a Mit mondjak még? klipet, az most kb. tíz-tizennégy milliónál tart. Ez egy tök jó kis munka volt, de még én sem voltam szerintem megérve arra, hogy nagyobb dolgokat csináljunk, mert tényleg ilyen kis kocsival toltuk a kamerát, és totálisan nem voltunk még felkészülve ilyen nagy volumenű dolgokra, de később ezek motiváltak.

Aztán tavaly felhívtak, hogy kellene egy klip, és kitaláltuk közösen. Tetszett, hogy hallgatnak rám. Kialakult egy tök jó “adok-kapok” és aztán tök jól működött. Hál' Istennek. Akkor úgy tök jól álltak a csillagok, hogy az akkori covid járvány kellős közepén ők pont Győrben kezdtek el próbálni a zenekarral, így meg tudtuk oldani a közös helyszíneket. A menedzsment is jó volt. Érezni lehet, amikor profi menedzsmenttel dolgozik az ember. Azt mondod, hogy kérsz kommandósokat, és igazi kommandósok jönnek.

Robi: Tényleg?

Máté: Igen. A fele, vagy filmekben dolgozott, a másik fele meg ténylegesen rendőr volt. Az egyik csávó tartotta a fegyvert és az én szememnek idegen volt, ahogy tartotta. Mondom, miért nem így fogod? Elmagyarázta, hogy mostanában már ez a fogás az elterjedtebb, mert sokkal stabilabb. Mondom, jó, hogyha ez így van, akkor legyen így, mert nem akarom azt eljátszani, amit 125 filmben már eljátszottak.

Robi: Mikor döntötted el azt, hogy vágó, operatőr, rendező leszel? Melyik vagy amúgy ebből a háromból?

Máté: Hát az az igazság, hogy mindegyik egy picit. Vagy egyre jobban. Nem tudom. Szerintem olyan tizenkét éve volt, hogy megkaparintottam egy ilyen kicsike, picike fényképezőgépet, ami már tudott videózni, és annyira belemerültem, hogy egyfolytában gyártottam a videókat, de hogy nonstop. Volt egy ilyen nagyon pici netbookom, akkoriban nagyon trendik voltak, icike-picike. Körülbelül akkor görnyedtem így meg, mert egyfolytában ebben a pozícióban ültem, és egyfolytában vágtam, videókat csináltam, és a drága feleségemet és a családomat mindig zaklattam valamivel, hogy gyertek, videózzunk, ezt csináljuk, azt csináljuk. Aztán úgy alakult, hogy elkezdtem vállalkozni, elkezdtem mindenféle munkát csinálni. Szerencsére pár évvel később megtehettem azt, hogy na mostantól csak videózás, mert azt mondtam, hogy mindent vagy semmit. Nem akartam hétvégi videós lenni.

Robi: Más szóval nem akartad járni az esküvőket, és nem akartál lagzikban parádézni?

Máté: Az egy külön műfaj. Azt szeretem a jelenlegi munkámban, hogy mindig mást csinálok. Nem öli meg az ember kreativitását. Tényleg az, hogy minden egyes projekt mindig egy új kihívás, és ez jobban motivál engem.

Robi: Ami hobbinak indult, meg ami az életed lett. Ugye milyen szép, ha az ember a hobbijából él. A hátrány viszont hogy kevés a napi 24 óra, ugye?

Máté: Igen. Az amúgy igen.

Robi: Akkor mi az, amivel most foglalkozol?

Máté: Klipekkel kezdtük, mert én is már gyerekkorom óta zenélek. Mindig a kedvenc zenészeimet néztem, hogy milyen menő, amikor a fejüket rázzák és a későbbiekben nekem is az volt a célom, hogy tudjak ilyeneket csinálni. Jött a fúrás, faragás, technikai újdonságok. Nekem volt itt a környéken az első drónom. Én is törtem szét elsőnek a drónokat, mert valahogy, amikor videózok, akkor nem félek. Mindig az van, hogy “akkor az most így néz ki jól, akkor úgy néz ki”, csak ott mindig van egy fa, egy híd, vagy valami, ami veszélyes.

Viszont valamiből meg is kell élni, akkor jöttek a reklámfilmek, meg különböző imázsfilmek, de a mai napig például a zenekari klipeket azt úgy kezelem, mint egy ilyen kis libling hobbimat.

Robi: Mondtad, hogy vágó, operatőr, rendező, mindenből egy kicsi. Ha a jövőbeli terveidet szeretném egy kicsit boncolgatni, akkor melyikből szeretnél többet?

Máté: Ebből a háromból mindegyiket szeretem csinálni. Folyton-folyton pörög az agyam valamin, hogy mi az, ami új, mi az, amivel még jobb dolgokat lehet csinálni. Szóval imádom a vágási részét, de az is, hogyan lehet fényelni egy videót. Szóval nekem mindegyik része tetszik. A kedvenc rendezőimtől sem áll távol, hogy megfogják a kamerát.

Robi: Ki a kedvenc rendeződ?

Máté: Christopher Nolen például az egyik kedvencem, de az operatőrét is szeretem, akivel dolgozik,. Nagyon tetszik a látásmódja, mint ahogy az is, hogy nem használ nagyon zöld hátteret. Szóval, ha valami robbanik, az robbanik. Ha sok ember kell, akkor sok ember van ott. Én nagyon szeretem a realisztikus videókat, mindig törekszem arra, hogy ne (csak) menő legyen a videó, hanem reális.

Robi: Abban teljesen biztos vagyok, mert amikor együtt dolgozunk, akkor én azt veszem észre, hogy nagyon erős meglátásaid vannak. Amikor éppen helyzet van, te pont akkor, abban a pillanatban tudsz reagálni. Szerintem ez nagyon nagy előny.

Máté: Ez mondjuk a tapasztalat miatt van szerintem. Már tudom, hogy nagyjából mire mennyi időt kell szánni. Sőt, igazából már az első telefonbeszélgetésnél hallom, hogy ki mennyire pörög rá a dologra, vagy épp ellenkezőleg kit mennyire nem érdekel a dolog. Például tudod jól, hogy aki vár minket, aki készül ránk, az nagyon gyorsan tud menni. De mivel én nem tanultam rendezést, operatőri munkákat, semmi ilyet, ezért inkább paraszti logikával állok hozzá a dolgokhoz. Csináljuk meg, próbáljuk ki.

Robi: Tudod, hogy mit akarsz. Tudod, hogy mit akarsz a másiktól. Azt is tudod, hogy mit akarsz a jövőben? Mi lenne a legnagyobb álmod most?

Máté: Szeretnék még jobb videókat csinálni, még szebb videókat. Régen olyanokon gondolkoztam, hogy szakmai elismerésre vágyom, de ez ma már nem érdekel. Nem igazán érdekel, hogy ki mit gondol rólam.

Szeretnék kisjátékfilmeket kipróbálni. Lehet, hogy szeretnék majd egy nagyjátékfilmet is. Az ötletek már ott vannak a fejemben. Idén, ha minden jól megy, akkor elkezdjük építeni az első stúdiónkat. Az már egy következő lépcsőfok lesz, úgymond egy nagyobb bázisunk lesz. Menni tovább. Nem tudom. Jó az út, maradjunk rajta, csak legyünk még jobbak.

Robi: Bevallom, szerintem van benned valami kattanás, ha lehet ilyet mondani. Valamiféle barbárság, szakbarbárság a szó jó értelmében. Ismerjük egymást, azért mégiscsak három évadot végigtolunk, és én azt vettem észre, hogy nálad ha munka van, akkor munka van. Nincs mellébeszélés. 100-110 százalékot kívánsz a másiktól, ugyanannyit magadtól, sőt, magadtól lehet, hogy többet. Persze ez inkább dicséret, mert valamit félig, ugye, minek csinálunk?

Máté: Azért tartok, vagy azért akarok fegyelmet tartani a forgatáson, mert aztán átmegyünk anarchiába. Bármennyire is tök jól hangzik, abból még jó dolog nem sült ki forgatáson, hogy ha mindenki azt csinál, amit akar. Mi végeredményben azért megyünk oda, hogy elkészüljön valami és annak vagyunk mi alárendelve. Ezt elvárom a többiektől is, hogy ők is úgy érezzék, hogy alá vannak rendelve, hogy mindenki azért dolgozzon, hogy az a dolog jó legyen a végén. Hogyha ezt mindenki megérti, akkor általában szuper dolgok történnek és nem jön az izéből várat építés című dolog.

Robi: Azért az is van, egy csomószor van olyan. Mentesz?

Máté: Meg kellett tanulni mindenkinek. Például azelőtt azelőtt én se csináltam ilyen terjedelmű műsorokat, mint a #laboda. Nekem is rengeteg mindent kellett tanulnom. Neked is rengeteg mindent. Most meg már elég, hogyha összekacsintunk, és már tudjuk, hogy mi van.

Tudjuk, hogy mi van, hogy mit csinál a másik, és ez így jól működik.

Robi: Meghívsz egyszer szerepelni egy játékfilmedbe?

Máté: Lehet, hogy írnod is kell majd valamit bele. Nagyon jó lesz.

Robi: A tujafát azt nagyon-nagyon ügyesen játszom.

Máté: Te leszel a bokor.

Robi: A bokor és a tujafa, hogyha ez a kettőt így elfogadnád, akkor én nagyon szívesen elmennék.

Kövesd Robi útját Youtube csatornánkon: @kultalakult

-p-